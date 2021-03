Jefe pagó sueldo completo a empleados durante pandemia sin saber que tenían otro trabajo

Por REDACCIÓN, E&N

El Jefe de una empresa en Argentina pagó once meses salarios completos a sus empleados durante el brote de Covid-19 sin saber que ellos ya habían conseguido otro trabajo.

El hombre escribió en su cuenta de Twitter que cuando empezó el brote de Covid-19 mandó a sus empleados a sus hogares, sin quitarles el salario ni reducirlo y esperó a que existieran las condiciones necesarias para la reapertura de su local.

El dueño del cine-restaurante se lleva sorpresa

Cuando llegó el momento de reabrir el empresario se llevó la sorpresa de que 14 de las 20 personas a quienes estuvo pagando salarios completos por 11 meses, tenían un segundo trabajo.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

“Después de 12 meses cerrados por la cuarentena, el gobierno decidió habilitar los cines. Así que reabrimos El Capitán. 11 meses pagando salarios de 20 personas. Ahora los convoco a trabajar y 14 de las 20 estaban laburando en otro lado. Pelotudo es poco lo que me siento”, se lamentó Tito Loizeau, una de las figuras del emprendedurismo argentino, acostumbrado a contar por Twitter sus dificultades para trabajar en la Argentina en el contexto de la pandemia de Covid-19.

El emprendedor suma otra razón de por qué no desea invertir más en Argentina

El empresario, que se define como emprendedor serial, sumó un nuevo capítulo a su historia de por qué no desea invertir más en el país.

Tras darse a conocer el caso, diversos medios locales intentaron comunicarse con el hombre que se autodenomina como “empresario serial”. El empresario señaló al medio Clarin, que se sintió decepcionado.

“Fue una decepción. Fue pensar ‘yo te banqué, no te dejé en la calle tirado y así y todo me cagaste’. Manteníamos un diálogo, una relación y esa fue su forma de respuesta”.

El empresario señaló también que mantenía contacto frecuente con sus empleados y les avisaba cada que se acercaba la fecha para recibir el salario que siguió pagando de acuerdo a las disposiciones del gobierno de Argentina.

El hombre dijo para el medio argentino que no iniciará acciones legales contra sus exempleados, aunque espera que manden su renuncia pronto.

Más noticias en estrategiaynegocios.net

El hombre invirtió el año pasado 200 mil dólares (150 mil que trajo de un banco de Estados Unidos, donde los tenía declarados, más 50 mil que tenía en monedas de oro, que le había regalado su abuela antes de morir hace 10 años) equivalentes a 10 millones de pesos argentinos al tipo de cambio de ese entonces para abrir un restaurante temático llamado El Capitán Deli, en Norcenter.

“Hubiera ganado un 300% en pesos sin hacer nada”

Hoy, tras ocho meses de actividad y ocho meses cerrado, tiene que pagar 25 sueldos, tiene tres juicios laborales y ARBA le retiene más de 500 mil a cuenta de impuestos futuros, mientras que si no hubiera traído ese dinero habría ganado un 300% en pesos sin hacer nada, ya que esos 200 mil dólares hoy equivalen a 39 millones de pesos, sostuvo.

“Lo que me llevó a escribir eso en Twitter no es tener el negocio cerrado, sino que el lunes a la noche me llamaron para salir en un radio de México y me preguntaron por qué le recomendaría invertir en el país a un emprendedor argentino y no lograba darle una respuesta clara al tipo. ¿Cómo le voy a decir hoy a alguien que invierta si yo traje 200 mil dólares y me pregunto para qué lo hice?”, contó en diálogo con La Nación.

En este sentido, dijo que el mismo razonamiento se puede aplicar a la búsqueda de que empresas extranjeras inviertan en la Argentina. “¿Cómo le podemos pedir a la gente que invierta en dólares si los mismos argentinos no hacemos negocio trayendo dinero? Si yo no hubiera invertido tendría un 300% más en pesos y eso no tiene que ver con la pandemia. Para recuperar la inversión que hice necesitaría 10 años de buena operación”, agregó.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal