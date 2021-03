Biden quiere vacunar a todos antes de fin de mayo

Por AP

El presidente Joe Biden dijo el martes que Estados Unidos espera recibir suficiente vacunaz contra el coronavirus para todos los adultos a fines de mayo, dos meses antes de lo previsto, y presionó a los estados para que reciban al menos una vacuna en los brazos de los maestros a finales de marzo para acelerar la reapertura de las escuelas.

Johnson & Johnson y Merck producirán vacunas

Biden también anunció que la farmacéutica Merck ayudará a producir la vacuna de un solo disparo recientemente aprobada de su rival Johnson & Johnson, comparando la asociación entre las dos compañías farmacéuticas con el espíritu de cooperación nacional durante la Segunda Guerra Mundial.

"Ahora estamos en camino de tener suficiente suministro de vacunas para todos los adultos en Estados Unidos para fines de mayo", dijo Biden.

A pesar del ritmo acelerado de producción de vacunas, el trabajo de inocular a los estadounidenses podría extenderse hasta bien entrado el verano, dijeron los funcionarios, dependiendo tanto de la capacidad del gobierno para administrar dosis como de la voluntad de los estadounidenses de arremangarse.

Los anuncios de Biden rápidamente aumentaron las expectativas de cuándo la nación podría salir de la pandemia de manera segura con la promesa de vacunas más rápidas, pero incluso cuando expresó optimismo, Biden rápidamente modificó la perspectiva de un regreso a la vida como era antes de que llegara el virus.

"Se me advirtió que no dé una respuesta a eso porque no lo sabemos con certeza", dijo Biden, antes de decir que su esperanza de volver a la normalidad era en algún momento antes de "esta vez el año que viene".

Mientras Biden hablaba, los estados de todo el país se estaban moviendo para relajar las restricciones relacionadas con el virus. Esto a pesar de las objeciones de la Casa Blanca y del principal experto en enfermedades infecciosas del país, el Dr. Anthony Fauci, que advirtió contra cualquier flexibilización de los protocolos de virus hasta que se vacunen más estadounidenses.

Texas y Mississippi levantan orden de usar cubrebocas, pese a riesgos

En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott se movió para levantar el mandato de uso de máscara de su estado y una serie de otras limitaciones. La gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, redujo los límites de capacidad en restaurantes y reuniones públicas y residenciales.

Fauci ha dicho anteriormente que la nación debe alcanzar una tasa de vacunación de alrededor del 80% para alcanzar la "inmunidad colectiva". Solo alrededor del 8% de la población ha sido completamente vacunada, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aunque el ritmo de vacunación ha ido en aumento. Estados Unidos estableció un nuevo récord diario de inyecciones el jueves y viernes pasado.

Con la esperanza de aumentar aún más las vacunas. la administración Biden dijo a los gobernadores que hicieran preparativos para administrar aún más dosis en las próximas semanas.

También se están dirigiendo más inyecciones hacia el programa respaldado por el gobierno federal para administrar dosis en farmacias minoristas, que los funcionarios federales creen que pueden duplicar o triplicar su ritmo de vacunación.

Más de 800.000 dosis de la vacuna J&J también se distribuirán esta semana a las farmacias, además de los 2,4 millones que ahora reciben de Pfizer y Moderna.

Esas farmacias serán clave para que las vacunas lleguen a los brazos de los maestros, particularmente en los aproximadamente 20 estados donde no se les ha dado prioridad para las vacunas.

El objetivo es ayudar a reabrir las escuelas para educar mejor a los estudiantes que han estado en riesgo de quedarse atrás durante la pandemia y reducir la carga de los padres que han tenido que elegir entre el cuidado de los niños y un trabajo.

“Tratemos el aprendizaje en persona como el servicio esencial que es”, dijo Biden. Los maestros podrán inscribirse directamente a través de las farmacias minoristas participantes, dijo la administración.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, también anunció el martes que el gobierno federal aumentará el suministro de las vacunas Moderna y Pfizer a los estados la próxima semana a 15,2 millones de dosis por semana, frente a los 14,5 millones anteriores. Los estados también recibirán 2.8 millones de dosis de la vacuna J&J esta semana.

Estados deberían prepararse para administrar de 16 a 17 millones de dosis

En una llamada con los gobernadores el martes, el coordinador del coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Zients, dijo que los estados deberían prepararse para administrar de 16 a 17 millones de dosis semanales totales de vacunas Pfizer y Moderna para fines de marzo, aumentando de 17 a 18 millones semanales a principios de abril.

El suministro de dosis de J&J a los estados, que se espera que disminuya después del envío inicial de esta semana, aumentará a 4 millones a 6 millones de dosis semanales para fines de marzo y de 5 millones a 6 millones de dosis semanales hasta fines de abril.

Las autoridades han dicho que J&J enfrentó problemas de producción inesperados con su vacuna y produjo solo 3.9 millones de dosis antes de ser aprobada para la autorización de uso de emergencia el sábado. La compañía se ha comprometido a entregar 100 millones de dosis a finales de junio.

Antes de la aprobación de la vacuna de J&J, Biden había sugerido que se necesitaría hasta finales de julio para tener suficiente vacuna para cada adulto en los EE. UU.

Ante preguntas sobre el retraso en el calendario de entregas de la empresa, el vicepresidente de J&J, Richard Nettles, dijo a los legisladores en Capitol Hill la semana pasada que la empresa había enfrentado "desafíos importantes" debido a su proceso de fabricación "altamente complejo".

Psaki dijo que se requería un "esfuerzo de toda la administración" para lograr que los dos rivales históricos trabajaran juntos en las vacunas, a pesar de que las conversaciones entre J&J y Merck se han prolongado durante meses."Hay una diferencia entre las conversaciones y el avance", dijo.

La Casa Blanca dijo que Merck dedicaría dos plantas al proceso de producción. Uno fabricaría la vacuna y el otro se encargaría de insertar la vacuna en viales y garantizar estrictos controles de calidad. Psaki dijo que la administración Biden estaba usando sus poderes bajo la Ley de Producción de Defensa para ayudar a Merck a readaptarse para trabajar en la producción.

Sin embargo, no estaba claro de inmediato cuándo se reflejaría en el suministro el efecto de la ayuda de Merck. Los funcionarios federales han advertido que la creación de líneas de fabricación altamente especializadas para producir vacunas llevaría meses.

En comparación con las versiones de dos dosis producidas por Moderna y Pfizer, la vacuna J&J requiere menos recursos para distribuir y administrar, por lo que es fundamental para los planes de EE. UU. Difundir las vacunas en todo el mundo, pero solo una vez que los estadounidenses estén vacunados. La vacuna J&J se puede almacenar durante meses a temperatura refrigerada, en lugar de congelada, y no requiere que los pacientes regresen para una segunda dosis tres o cuatro semanas después.

J&J ha establecido una red de producción global que incluye la elaboración de vacunas a granel en sus instalaciones de Janssen en los Países Bajos, y con una empresa en los EE. UU., Emergent BioSolutions, y otra en la India, Biological E. Ltd. Otros fabricantes contratados están alineados para ayudar con pasos posteriores, incluida la introducción de la vacuna en viales, en EE. UU., Italia, España y Sudáfrica.

En la lucha por crear vacunas COVID-19, los tres fabricantes de medicamentos occidentales que han dominado la industria de las vacunas durante décadas, Merck & Co., Sanofi y GlaxoSmithKline, sorprendentemente se quedaron cortos. Merck detuvo sus propios planes para desarrollar una vacuna contra el coronavirus a principios de este año, y descubrió que sus candidatos estaban generando una respuesta del sistema inmunológico inferior en comparación con otras vacunas. Dijo que, en cambio, centraría su trabajo en desarrollar tratamientos para COVID-19.

Ahora, en medio del clamor mundial por más dosis de vacunas, esos pesos pesados ​​están ayudando a fabricar dosis para rivales menos experimentados cuyas vacunas obtuvieron las primeras autorizaciones de emergencia de los reguladores.

Desde entonces, Merck ha dicho que estaba en conversaciones para ayudar a otras compañías farmacéuticas con la producción de vacunas, pero no dijo el martes si otros acuerdos son inminentes.

"Merck se mantiene firme en nuestro compromiso de contribuir a la respuesta global a la pandemia y de prepararnos para abordar futuras pandemias", dijo la compañía con sede en Kenilworth, Nueva Jersey, en un comunicado.