'Echamos de menos el liderazgo de EE.UU.': Trudeau a Biden en su primer reunión bilateral

JUAN CARLOS PEÑA, E&N

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, buscarán dejar atrás la relación creada entre las naciones en la era del expresidente Trump, al estrechar los lazos entre ambos países, además de comprometerse a trabajar de manera conjunta para combatir el coronavirus y el cambio climático.

Trudeau, junto con la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, se reunieron de forma virtual con Biden y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en el primer encuentro bilateral del jefe del ejecutivo norteamericano con el líder canadiense desde que llegó a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero.

En esta primera reunión, la agenda “robusta” de ambos mandatarios, abordaría además de la pandemia, la recuperación económica, los refugiados y la migración, la lucha por los valores democráticos en todo el mundo y el fortalecimiento de las democracias en casa.

Just logged on to meet with @POTUS @JoeBiden. We’re going to focus on strengthening the partnership between our two countries and putting that bond to work to make life better for families, workers, and small business owners on both sides of the border - stay tuned for more. pic.twitter.com/3kPUYYPvvz