¿Cómo será el futuro de América Latina? Esto dicen académicos y deportistas

Por estrategiaynegocios.net

Los reconocidos académicos Yuval Noah Harari, dos mujeres Premios Nobel de Química y personalidades como Earvin “Magic” Johnson, Venus Williams y Richard Branson, se reunieron en una plática virtual para vislumbrar el rol que cumplirá la innovación, la investigación científica y la salud en la próxima década.

Janssen, grupo de compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson, fue el encargado de organizar el evento virtual Legacy for Humanity, donde abordaron el futuro de la región y los retos que deberá enfrentar.

Más noticias en estrategiaynegocios.net

Durante el evento se discutieron importantes interrogantes acerca de la transformación que deben liderar las comunidades en la región y la importancia de replantear prioridades para visualizar una América Latina del 2030 que proyecte una evolución concentrada en la salud, la economía y la calidad de vida.

Emmanuelle Charpentier, ganadora del premio Nobel de química en 2020 explicó que, a pesar de encontrar muchos espacios en común con otras disciplinas, la cooperación siempre tendrá lugar: “Nos gustaría más interacción, pero no siempre es fácil encontrar lugares para interactuar con científicos de otras disciplinas. Eventos como este, nos permiten unir a diferentes especialidades y pensar en un futuro diferente”.

Sobre la discusión

Legacy for Humanity contó con una conferencia inaugural del autor de Homo Deus y Sapiens, Yuval Noah Harari. Posteriormente se sumaron a la conversación diferentes figuras públicas, deportistas y pensadores, lo que permitió una agenda multidisciplinar en donde se conjugaron testimonios científicos con las apreciaciones de personalidades como Venus Williams, tenista profesional, quien compartió sus experiencias y lecciones del 2020.

La discusión científica estuvo por cuenta de la Dra. Emmanuelle Charpentier, premio Nobel de Química en 2020, la Dra. Ada Yonath, ganadora del premio Nobel de química en 2009, el Dr. Peter Piot, director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Dr. Paul Stoffels, director científico global de Johnson & Johnson. En una discusión moderada por Nora Bär, editora de Ciencia y Salud del diario La Nación, este panel enfocado en la ciencia y la innovación tocó temas como la salud mental, el rol de las mujeres en la ciencia, las áreas de investigación que los nuevos científicos deben explorar tras los hechos del 2020 y la importancia de la cooperación entre ciencia y tecnología para crear un futuro donde las enfermedades sean cosa del pasado.

Entre algunas de las discusiones sobre recomendaciones para tener sistemas de salud más resilientes en América Latina, el Dr. Peter Piot, director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres explicó: “El acceso a la salud es un derecho constitucional en muchos países, hay mucho por recorrer para reducir la brecha entre los que tienen un acceso completo y los que no. Esto es una cuestión política, económica y también de educación. Debemos utilizar todas las herramientas que la ciencia y la industria nos dan para proveer una mejor salud a las personas”.

Para conocer una perspectiva sobre el rol de la innovación en la creación de un mundo más saludable para la próxima década, Richard Branson participó en un panel junto a Earvin “Magic” Johnson, leyenda de la NBA y Siddhartha Mukherjee, autor y ganador del premio Pulitzer quien expresó: “las personas cómodas económicamente antes del COVID-19 han sobrevivido a la pandemia y la sobrevivirán. Pero las personas que viven en el límite, migrantes, habitantes de la calle, personas que no tenían trabajos estables o que eran vulnerables medicamente, no. Para ellos, ha sido una devastación enorme. Es muy importante para nosotros entender que pasó en esas vidas. (…) Pienso que el 2021 es un tiempo para reflexionar al respecto, pensar y recordar que no todo era perfecto en el mundo y deberíamos tener una sacudida, un momento de reflexión mientras superamos la pandemia y recuperamos la normalidad”.

Por su parte César Rodríguez, Vicepresidente Internacional de Janssen Latinoamérica, menciona que “para Janssen Latinoamérica es prioridad crear este tipo de espacios en donde se planteen discusiones sobre los retos de los próximos años. El futuro de la salud está cambiando y debemos estar preparados para los nuevos desafíos. Estamos seguros de que las experiencias y reflexiones compartidas en Legacy for Humanity impulsarán transformaciones desde la salud, la calidad de vida y el impacto social para lograr que las enfermedades sean cosa del pasado.”