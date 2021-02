Pfizer comienza estudio de su vacuna contra Covid en mujeres embarazadas

Por JUAN CARLOS PEÑA, E&N

La farmacéutica Pfizer y su socio BioNTech anunciaron que iniciaron recientemente un estudio que se llevará a cabo en nueve países sobre los efectos de su vacuna contra el coronavirus en embarazadas. Los primeros ensayos de este tipo que incluyen mujeres embarazadas en Estados Unidos.

El objetivo de la farmacéutica es inscribir a aproximadamente 4.000 mujeres embarazadas en los ensayos, que incluirán participantes en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Mozambique, Sudáfrica, España y el Reino Unido Mujeres.

Asimismo, la compañía señaló que las participantes son mujeres mayores de 18 años y que tienen entre 24 y 34 semanas de embarazo.

Al respecto, la doctora Brenna Hughes, especialista en medicina materno-fetal de Duke Health en Durham, Carolina del Norte, señaló que “aplaude absolutamente” el estudio de Pfizer sobre su vacuna en mujeres embarazadas.

"Cualquier dato que ayude a tranquilizar a las pacientes embarazadas de que la vacuna es segura para ellas se necesita desesperadamente", dijo Hughes, quien además es miembro del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos.

Por su parte, el doctor William Gruber, vicepresidente senior de Investigación Clínica de Vacunas de Pfizer indicó: "Estamos orgullosos de comenzar este estudio en mujeres embarazadas y continuamos recopilando evidencia sobre seguridad y eficacia para respaldar potencialmente el uso de la vacuna en subpoblaciones importantes".

Estudio contará con la aplicación de vacunas reales y placebos

Pfizer señaló que en el estudio, algunas de las mujeres recibirán las vacunas reales, mientras que otras recibirán un placebo. No sabrán qué tipo recibieron hasta después de dar a luz. En ese momento, a las mujeres que recibieron el placebo se les ofrecerá la vacuna.

Los investigadores controlarán los efectos secundarios negativos en las mujeres, incluido el aborto espontáneo. Hay algunos datos preliminares sobre la seguridad durante el embarazo, porque algunas mujeres en estudios anteriores de la vacuna Covid-19 quedaron embarazadas mientras participaban en ensayos clínicos.

"De todo lo que estamos viendo hasta ahora de las mujeres embarazadas que se han vacunado, no hay señales de alerta", dijo Stacey Stewart, presidenta de March of Dimes.

Coronavirus: perjudicial para las mujeres embarazadas.

Sin embargo, hay evidencia de que el propio Covid-19 podría ser perjudicial para las mujeres embarazadas.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las mujeres embarazadas que se infectan con el SARS-CoV-2, el virus que causa el Covid-19, tienen un mayor riesgo de complicaciones, incluido el parto prematuro y la necesidad de que se les coloque un ventilador.

"Estamos en una pandemia", dijo Hughes. "No estamos realmente en una situación en la que podamos correr el riesgo y, en mi opinión, no ofrecer la vacuna a todas las personas potenciales que podrían beneficiarse".

Aun sin claridad en cuanto a inoculación para embarazadas

Actualmente, no existe una guía clara de los CDC sobre si las mujeres embarazadas deben recibir la vacuna Covid-19. La agencia dice que las mujeres "pueden optar por vacunarse".

El estudio de Pfizer también seguirá a los recién nacidos durante seis meses después del nacimiento para ver si los anticuerpos de la madre se transfieren a los bebés.

Existe un precedente para tal protección. Los bebés nacidos de mujeres que recibieron la vacuna contra la influenza tienen un nivel de protección contra la influenza durante al menos seis meses, hasta que ellos también puedan recibir la vacuna.