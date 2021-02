Costa Rica: ¿Cómo impactarán los precios de transferencia a las empresas este 2021?

Por estrategiaynegocios.net



El crecimiento del comercio y la globalización han impulsado la expansión de las empresas multinacionales. Por su tamaño y el tipo de negocios que realizan, estas empresas deben prestarle mucha atención a los Precios de Transferencia, ya que cualquier mal cálculo puede acarrearle sanciones.



Así lo recordó Carlos Vargas Alencastre, CEO de TPC Group, firma especializada en Estudios de Precios de Transferencia. El experto explicó que los Precios de Transferencia se refieren a la relación que existe entre precios de bienes o servicios que se prestan entre dos o más empresas que tienen una vinculación económica, administrativa o de gestión.



Por ejemplo, si tres empresas tienen el mismo dueño, o una misma persona en sus juntas directivas, están dentro o fuera de Costa Rica y se prestan servicios entre sí, esas transacciones están sujetas a un análisis para establecer si los valores pactados entre ellas corresponden a los del mercado. Con esto se busca evitar que haya alguna erosión en la recaudación de un determinado país por algún traslado de beneficios.



“Ello es importante debido que al tener controladas las operaciones intercompañía o con Partes Relacionadas, estas podrán tener un tratamiento correcto en cuanto a su valoración y fijación de precios. Por lo cual, frente a alguna posible fiscalización de la Administración Tributaria, estas no representarían contingencia alguna para el contribuyente”, comentó Vargas Alencastre.

Presentación de declaraciones de Precios de Transferencia

El CEO de TPC Group señaló que en el caso de Costa Rica hace 8 años se introdujo una legislación que prevé ciertas obligaciones formales en cuanto a Precios de Transferencia para las empresas. Estas son la elaboración y presentación de una declaración jurada de Precios de Transferencia. Así como el Reporte País por País y la documentación del Reporte Local (reporte informativo de la empresa local) y el Reporte Maestro (Información corporativa).



No obstante, el conocimiento en el país es “incipiente”, afirmó Vargas Alencastre. Esto debido a que en el caso de la declaración jurada, los contribuyentes aún no han tenido la posibilidad de presentarla. Esto ya que no se ha establecido por parte de la Administración Tributaria plazo y forma para hacerlo.



En el caso del Reporte País por País, Reporte Local y el Reporte Maestro, estos se presentan apenas desde hace tres años. “Estos últimos reportes deben ser elaborados y presentados por aquellas casas matrices residentes en Costa Rica que tenga ingresos brutos a nivel global y acumulados, iguales o superiores a 750 millones de euros o su equivalente”, comentó Vargas Alencastre.



Agregó que este reporte debe contener información de todo el grupo multinacional. Así como un detalle e identificación de cada una de las entidades que la integren, los ingresos de cada entidad. Además de las utilidades o pérdidas antes de impuesto, e impuesto pagado, entre otro tipo de información.

Cambios debido a la pandemia en los Precios de Transferencia



Vargas Alencastre señaló que la pandemia por Covid-19 también impactó el tratamiento de los Precios de Transferencia. Entre los principales aspectos que se debe tener en consideración por efecto de la pandemia se tiene lo relacionado a financiamientos intragrupo.



El CEO de TPC Group explicó que estos ahora podrán ser renegociados debido a los efectos adversos que trae la Covid-19 y la posible falta de capacidad de pago del prestatario. Además, explicó que las empresas también deberán tener en cuenta las pérdidas y el reparto de costos producidos por la Covid-19.



“La disminución de la demanda, la aparición de ciertos gastos extraordinarios pueden provocar que los grupos multinacionales tengan pérdidas. Estas deben ser imputadas entre las entidades que conforman el grupo. En este se debe respetar el principio de plena competencia, tomando en consideración los riesgos que han asumido cada parte”, concluyó el CEO de TPC Group.