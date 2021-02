Salvadoreña destaca en ingeniería y trabajará en Tesla

Por JUAN CARLOS PEÑA, E&N

Gracia Dárdano Castro es una joven de El Salvador que siempre se sintió atraída por las máquinas. Es por ello que su pasión la llevó a estudiar Ingeniería Mecánica en Georgia Southern University, Estados Unidos, en donde consiguió una medalla como la mejor de la carrera en 2020.

Sin embargo, nunca imaginó que con tan solo 21 años, lograría colocarse en una de las mejores empresas tecnológicas de hoy en día, Tesla, la firma estadounidense pionera en la fabricación de vehículos eléctricos.

“Yo no me esperaba llegar a Tesla, la verdad que no, fue un proceso de entrevista bastante largo, como de tres a cuatro meses, de un montón de pruebas cada semana, fue complicado y difícil, pero emocionante poder lograrlo estar aquí”, indicó la joven graduada de la Escuela Americana de San Salvador.

En la planta de Tesla, ubicada en Fremont, California, Castro comenzará su carrera como CEO Engineering; es decir, trabajará como ingeniera de manufactura en el área de baterías para automóviles.

Sobre su pasión, la joven indicó: “siempre me han gustado las máquinas. Eso era algo mío toda la vida, era bien curiosa con la maquinaria y todo eso. La verdad es también porque hice una pasantía en Kimberly Clark El Salvador, que fue donde me dio la oportunidad de ver la fábrica y de aprender qué era la ingeniería y me gustó bastante”.

“Tesla está creando el futuro”

Gracia también señaló que por razones contractuales, no tiene permitido hablar en detalle de sus labores dentro de Tesla, no obstante las describe como “un mundo súper avanzado tecnológicamente”.

De igual forma, indicó que una de las cosas que más le agradan de trabajar en la compañía de Elon Musk, es que está desarrollando el futuro, además de que con los autos eléctricos, se ayudará al medio ambiente al reducir las emisiones contaminantes de los hidrocarburos.

“Lo que me gusta de Tesla es que ellos están creando el futuro. Entonces me emociona mucho participar de esa dinámica, en la que mis esfuerzos van a ser para algo mayor, para algo que va a ser de mucho impacto, más que todo para el medioambiente, pues están sacando todos estos nuevos productos que están ayudando con el tema de sustentabilidad; y llevar proyectos que sean diferentes, que sean únicos, que sean los primeros, llevar innovación, todo”, sostuvo Castro.

El camino de la ingeniería

Dárdano Castro quien se graduó de la Escuela Americana en 2017, señaló que no fue fácil llegar hasta donde está. Al respecto, Roxana Castro, madre de la joven señaló:

“La palabra que mejor la describe es disciplina. Desde pequeña estuvo determinada a dar la milla extra. Disfruta el aprender y estudiar. La recuerdo desde pequeña estudiando en la sala hasta noche para sacar buenas notas”.

Desde muy pequeña tuvo habilidad para los números, lo que le ayudó a mantener un buen récord académico, el cual posteriormente le ayudaría a conseguir la beca para estudiar en la universidad ubicada en el Estado de Georgia, Estados Unidos.

Las jornadas de Castro en la universidad se extendían de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y según externó, tenía que organizar bien su tiempo dado que además de recibir clases, de estudiar y trabajar, participó en clubes.

Es dentro de esa dinámica que se sumó a la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, en la que no descarta seguir.

Asimismo, explicó que después de graduarse de la universidad, envió varias solicitudes de trabajo a diversas compañías, ya que no podía confiarse, sin embargo, “este (de Tesla) es el que más quería”.