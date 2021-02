Demandan a Trump por su responsabilidad en el asalto al Capitolio

Por JUAN CARLOS PEÑA, E&N

El representante Bennie Thompson, demócrata de Mississippi, y la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) presentaron una demanda contra el expresidente Donald Trump y Rudy Giuliani, acusándolos de conspirar con dos grupos extremistas para bloquear el conteo de votos presidenciales al asaltar el Capitolio de Estados Unidos.

Demanda: culminación previsible de una campaña coordinada

La demanda, la primera sobre los disturbios en el Capitolio en nombrar a Trump, dijo que el ataque fue "la culminación prevista y previsible de una campaña cuidadosamente coordinada para interferir con el proceso legal requerido para confirmar el recuento de votos emitidos en el Colegio Electoral".

Jason Miller, un asesor de Trump, dijo en respuesta: "El presidente Trump no planeó, produjo ni organizó la manifestación del 6 de enero en la Elipse. El presidente Trump no incitó ni conspiró para incitar a la violencia en el Capitolio el 6 de enero".

"El alcalde Giuliani no representa actualmente al presidente Trump en ningún asunto legal", agregó.

Intimidación, acoso y amenazas, herramientas para detener el conteo de votos

Thompson y la NAACP dijeron que Trump, Giuliani, los Proud Boys y los Oath Keepers compartían un objetivo común "de emplear intimidación, acoso y amenazas" para detener el conteo de votos. El motín fue "un resultado directo, intencionado y previsible" de la conspiración, dijo.

Su demanda invocó la Ley de Derechos Civiles de 1871, comúnmente conocida como la ley Ku Klux Klan, que permite demandas contra funcionarios del gobierno por acusaciones de que conspiraron para violar los derechos civiles. Fue presentado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington por un bufete de abogados especializado en tales casos, Cohen, Millstein, Sellers & Toll.

Su denuncia incluyó muchas de las afirmaciones hechas contra Trump por los gerentes de la Cámara durante el juicio político del Senado e incorporó las acusaciones hechas por el FBI en documentos judiciales que acompañan a los cargos penales contra miembros de Proud Boys y Oath Keepers.

Al afirmar repetidamente que la elección fue robada, Trump y Giuliani movilizaron simpatizantes y apoyaron a los manifestantes armados, rechazando las súplicas para enfriar la retórica, según la demanda.

En el mitin del 6 de enero cerca de la Casa Blanca, los dos "comenzaron a avivar la ira de la multitud y a instarlos a tomar medidas para tomar por la fuerza el control del proceso de conteo y aprobación de las boletas del Colegio Electoral".

Thompson dijo en una entrevista el martes con MSNBC que su equipo presentó la demanda para evitar una violencia similar en futuras elecciones.

"Si la filosofía de compromiso de la administración Trump, como la que sucedió el 6 de enero, se convierte en la norma, entonces en cada elección con la que no esté de acuerdo, simplemente vaya al Capitolio y la rompa", dijo.

"En Estados Unidos, resolvemos nuestras diferencias en las urnas", agregó. "No tenemos golpes de estado. No tenemos disturbios. No tenemos nada parecido a lo que ocurrió el 6 de enero. Tenemos que tener una apariencia de orden si nuestro gobierno quiere seguir siendo fuerte".

Trump, moralmente responsable de provocar el asalto al Capitolio

La demanda también citó ampliamente los comentarios que hizo el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Ky., después de que el Senado votara a favor de absolver a Trump el sábado, incluida su declaración de que "no hay duda de que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los hechos de ese día".

La demanda le pide a un juez que dictamine que las acciones de los acusados ​​violaron la ley federal y busca daños monetarios no especificados.

"¿Han alegado una conspiración entre todos? Es una llamada cercana", dijo Danny Cevallos, un abogado de Filadelfia y analista legal de MSNBC. Dijo que los tribunales han dictaminado que una conspiración requiere prueba de actuar en concierto, con un acuerdo y alguna comunicación.

"No hay evidencia de una reunión real entre, digamos, Trump y los Proud Boys. Pero rara vez hay evidencia 'definitiva' de una conspiración". El ir y venir de sus mensajes en las redes sociales, dijo, "podría ser" suficiente comunicación para establecer una conspiración.

Los ex presidentes son inmunes a las demandas por sus acciones oficiales mientras están en el cargo, pero pueden ser demandados por conductas que no formaban parte de sus funciones.

Es probable que los acusados ​​den el siguiente paso legal al presentar una moción para desestimar el caso. Si la demanda sobrevive a ese movimiento inicial, los demandantes comenzarían a buscar pruebas a través del proceso de descubrimiento.

"Esto no es Estados Unidos, esta no es nuestra democracia", dijo Thompson. "No podemos permitir que este tipo de actividad desenfrenada continúe de ninguna forma".