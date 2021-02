México: Apagón afectó en el norte a 4,7 millones de usuarios

Por El Financiero (México)

Un ‘apagón’ en el noreste de México generado por el congelamiento de los ductos de gas natural en Texas afectó a 4.7 millones de clientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de los cuales 79% vieron restablecido el servicio en el transcurso del lunes.

El apagón generado por las bajas temperaturas en Texas donde se declaró nivel 3 de emergencia, afectó a usuarios en Nuevo León, Coahuila, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas.



El servicio se restableció solo para una parte de los usuarios conforme se conectaron las centrales carboeléctricas, y para continuarlo se esperan cargamentos de gas natural a través de dos embarcaciones que llegarán por los puertos de Manzanillo y Altamira.



En videoconferencia, Miguel Reyes Hernández, director General de CFEnergía y CFE Internacional, sostuvo que la causa fueron las bajas temperaturas en Texas por un vórtice polar que ocasionó congelamiento de ductos y yacimientos.



“Uno de los ductos más importantes en los Estados Unidos, El Paso Natural Gas, es un ducto que contratamos nosotros con Carso, no está el gas circulando por ahí, no hay transporte de gas por este ducto”, dijo.



La zona más afectada en cuanto al transporte de hidrocarburos fueron Permian y Huahac en Estados Unidos, desde donde se introduce el gas por Chihuahua hacia el centro y toda la zona noroeste del país.



El directivo de CFE dijo que Pemex debe fortalecer su autonomía en materia de hidrocarburos para abastecer a la CFE y garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico.



“En el área noreste tenemos 20 por ciento de generación de la CFE y 80 por ciento de generación privada, lo cual es relevante porque los privados estuvieron saliendo de funcionamiento desde la noche del domingo 14 de febrero. En casos como este se hace notar el desbalance entre ambos”, detalló.



Indicó que CFE consume el 60 por ciento del total de gas natural que México compra a Estados Unidos y se encuentra atada a contratos de gas por 25 años, que cuestan 60 mil millones de pesos anualmente.



Por su parte, Carlos Morales Mar, director de operaciones de la CFE, informó que durante el incidente salieron de operación 5 mil 323 megawatts (MW); 3 mil 339 MW de los productores externos de energía, y mil 984 MW de la CFE.



En la misma conferencia admitió que México tiene una relación muy fuerte con EU en materia de suministro de gas natural y de comunicación con las líneas de transmisión.

No quisieron pagar

Eduardo Prud’homme, especialista en temas de gas natural y exfuncionario de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Cenagas, aclaró que el congelamiento de los ductos no generó falta de gas natural, sino que el frío causó un precio muy alto para adquirirlo.



“Hay disponibilidad de gas, no desapareció la oferta. Sí hay oferta, pero está carísimo. No es que ‘nos cortaron el gas’. No se cerró ninguna llave”, y agregó que México tiene 24 interconexiones de gasoductos con Estados Unidos, la mayor parte ocupadas por CFE y Pemex.



“Lo que tendríamos que cuestionarnos sobre la dependencia con Texas es cómo está el puente de gas entre Texas y México”, y explicó que la capacidad de respuesta del país está limitada en cuanto a quienes están a cargo de la intermediación del gas en el país, y ahí hay un abrumador dominio por parte de Pemex y de la CFE, que no se logró abrir y ahora se está consolidando con esta idea de rescate de las paraestatales.

Va por almacenamiento

El lunes por la noche, la CFE informó que incluirá el almacenamiento en su estrategia comercial y operativa para minimizar los impactos negativos de movimientos abruptos en los precios y variaciones drásticas en los energéticos.



“Tiene valor estratégico, pues constituye una manera de mantener reservas de gas natural para enfrentar contingencias en México”, y explicó que la demanda residencial y comercial de gas natural en Estados Unidos se disparó hasta 41% a 19 mil 284 millones de pies cúbicos diarios en esta semana. Es decir, se incrementó al doble de lo que CFE puede importar a México (8 mil 200 millones de pies cúbicos diarios)”, precisó la empresa en un comunicado.