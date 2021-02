Miami aprueba uso de Bitcoin para recibir sueldos y pagar impuestos

Por Semana.com



Suárez ha estado motivando a los inversores y a las empresas de tecnología de Silicon Valley durante varios meses para que adopten esta nueva modalidad económica. “Creo que estamos a punto de ver un cambio titánico importante en esto”, dijo Suárez a la comisión de la ciudad. “Es una industria bulliciosa, ruidosa y en crecimiento, y esto enviaría la señal correcta”.

Así mismo, el alcalde ha manifestado su deseo de que la ciudad analice la viabilidad de invertir en algunos fondos del gobierno en Bitcóin, según la resolución. Sin embargo, no se tiene claridad cuánto de esos deseos son realmente posibles pues los estatutos de Florida tienen limitaciones estrictas sobre cómo los gobiernos locales pueden invertir los fondos excedentes, generalmente restringiendo las inversiones en instrumentos de baja volatilidad como los emitidos por el gobierno de los Estados Unidos.



En el último año, la criptomoneda Bitcóin ha demostrado que su precio puede duplicarse, pero también puede perder la mitad de valor en lapsos de tiempo muy cortos.



Sin embargo, este tema no parece desconcertar mucho al alcalde. Algunos comisionados han hecho especial énfasis en realizar los estudios detallados de los riesgos antes de tomar cualquier decisión. “Analicemos esto antes de saltar”, dijo Manolo Reyes, un comisionado. “Tal vez te adelantes a tu tiempo, tal vez tengas razón, pero analicémoslo”. El alcalde Suárez, del partido republicano, se presentará este año a la reelección. Se ha presentado como una persona dispuesta a considerar e impulsar nuevas ideas durante su segundo mandato. A finales del año pasado, el alcalde interactuó con inversores de tecnología de Silicon Valley mediante Twitter para atraerlos a Miami.



A pesar de que la campaña de Suárez en Twitter pueda haberle dado una nueva imagen e influencia en la ciudad, no cuenta con el poder para controlar el presupuesto ni la fuerza laboral municipal, además tampoco obtiene un voto en la comisión. No obstante, Suárez le solicitó a los votantes que le otorgaran más poder de gestión, pero esta iniciativa no duró mucho y fracasó. Esta innovadora propuesta, de dar el paso hacia las criptomonedas, llega una semana después de que Tesla Inc. revelara que había invertido US$1.500 millones en Bitcóin. Una apuesta arriesgada de la empresa del multimillonario, Elon Musk, que lidera el mercado de fabricantes de automóviles eléctricos en el mundo, pero a su vez es un gran voto de confianza a las criptomonedas.



Mike Novogratz, un multimillonario que fundó la firma de inversiones de criptomonedas, Galaxy Digital, dijo en una entrevista el pasado lunes que “es el mensaje lo que importa”, incluso si las inversiones son relativamente pequeñas.



Esta decisión por parte del alcalde Suárez se toma luego de que describiera a Bitcóin como un activo cada vez más popular para las personas, corporaciones e inversores importantes. Este plan es parte de una campaña para hacer a Miami una ciudad que adopte las nuevas tecnologías, según lo expresa la resolución.