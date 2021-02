Francia, primer país que recomienda una sola dosis de vacuna para quienes ya tuvieron covid

Por AFP



Las personas que tuvieron covid-19 "desarrollaron una memoria inmunológica tras la infección. La dosis única de la vacuna desempeñará así un papel recordatorio", explicó la Alta Autoridad de Salud francesa (HAS), en una recomendación que debe aún debe recibir el aval del gobierno.



La HAS recomienda también que estas personas esperen "más allá de tres meses" después de haber tenido el covid, "y preferiblemente seis meses", antes de inyectarse esta dosis única.



"Hasta la fecha, ningún país ha adoptado una posición clara sobre la vacunación con una sola dosis para las personas que ya contrajeron covid-19", apuntan las autoridades de salud francesas. En los últimos días, esta solución ha sido mencionada en varios estudios realizados en Estados Unidos e Italia, pero aún no ha sido evaluada por otros científicos.



Además de los motivos de salud, los investigadores responsables de los estudios señalaron que la administración de una única inyección a personas que ya tuvieron el coronavirus podría ahorrar dosis en un contexto de escaso suministro.