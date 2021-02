Estados Unidos suspende los Acuerdos de Cooperación de Asilo con Centroamérica

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló recientemente que suspendería los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), firmados por su antecesor Donald Trump con El Salvador, Honduras y Guatemala, los cuales que permitían deportar solicitantes de asilo a estos países.

El informe fue dado por el secretario de Estado, Antony Blinken, Dicho anuncio supone un primer paso para deshacer los cambios al sistema de asilo realizados por la Administración Trump.

We will deliver on @POTUS’s vision of safe, orderly, and humane regional migration. As we suspend and terminate the Asylum Cooperative Agreements with the Governments of El Salvador, Guatemala, and Honduras, we will take concrete steps toward greater partnership & collaboration.