Guatemala lanza nuevos lineamientos para viajeros por aire y tierra por Coronavirus

Desde que se detectó el primer caso de coronavirus en el país, el Gobierno ha implementado varias restricciones, incluso el cierre de fronteras, pero con el paso de los meses las medidas se han ido flexibilizando; sin embargo, los viajeros deben cumplir varios requisitos para poder entrar o salir del país. Por hora millones de guatemaltecos están a la espera de la llegada de la vacuna contra el coronavirus, como ha ocurrido en otros países de la región.

El Ministerio de Salud informó este viernes sobre algunas modificaciones a los lineamientos de viajes ya existentes.



El Lineamiento Nacional para la Prevención de COVID-19 para viajes internacionales hacia y desde Guatemala queda de la siguiente manera:



Quienes viajan vía aérea deben presentar cualquiera de los siguientes requisitos:



- Prueba negativa de antígeno no mayor de 72 horas

- Prueba negativa PCR no mayor a 96 horas

- Las horas se cuentan desde la fecha en que se hizo la prueba hasta el momento del chequeo en la aerolínea y aplica para personas de 10 años o más de edad

- Si ha padecido coronavirus en los tres meses anteriores debe presentar un certificado médico o de clínica de Salud que documente la fecha de diagnóstico y recuperación del pasajero

- Si ya ha sido vacunado contra el coronavirus se tiene que presentar constancia que ha recibido dos dosis

Quienes viajan por tierra deben presentar cualquiera de los siguientes requisitos:



- Prueba negativa de antígeno no mayor de 72 horas

- Prueba negativa PCR no mayor de 96 horas

- Las horas se cuentan desde la fecha que se hizo la prueba hasta el momento del chequeo y aplica para personas de 10 años o más de edad. No aplica para viajeros frecuentes

- Si ha padecido coronavirus en los tres meses se debe presentar certificado médico o de una clínica de Salud que documente la fecha de diagnóstico y recuperación del viajero

Si ya ha sido vacunado contra el coronavirus debe presentar constancia de que ha recibido dos dosis