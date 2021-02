El Salvador recibirá 51,480 dosis de vacuna Pfizer contra el coronavirus

Por JUAN CARLOS PEÑA, E&N

El Fondo de Acceso Global para Vacunas contra el coronavirus (COVAX), junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la alianza de vacunas (GAVI) y otros organismos internacionales, dio a conocer recientemente la cantidad de vacunas que planea entregar a los países que participan en la iniciativa, entre ellos varios de América Latina.

Cabe señalar que lo publicado por COVAX se trata de una primera estimación y de momento, solamente incluye las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, aunque la primera de ellas, es por el momento la única que cuenta con la autorización de la OMS.

De acuerdo con el Fondo de Acceso Global para Vacunas, algunos de los países con menos recursos, entre los que se encuentran Bolivia, Honduras, Nicaragua y El Salvador, recibirán el medicamento sin necesidad de pagar.

El Salvador recibirá 51,480 dosis de la vacuna Pfizer, las cuales llegarán al país en la segunda quincena de febrero, de acuerdo con el pronóstico de la distribución provisional, publicado por la Alianza de Vacunas.

Al respecto, el actual subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, (OPS), señaló en la Sesión Informativa de Covid-19 en las Américas, que en el envío se encuentran considerados Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú debido a que reunieron cuatro criterios de selección, siendo el más importante, el riesgo de mortalidad.

Algunos de los criterios para seleccionar a ese cuarteto de naciones son:

COVAX’s first interim distribution forecast is now live! https://t.co/jN22pDIADj @CEPIvaccines @WHO @UNICEF