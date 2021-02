Nicaragua aprobó uso de la vacuna rusa Sputnik V contra el covid-19

Por AFP



Nicaragua aprobó este miércoles el uso de la vacuna Sputnik V, producida en Rusia, para hacer frente a la pandemia de covid-19, sumándose así a países del continente como México, Venezuela y Argentina, que han adoptado similar decisión.



A través del ministerio de Salud, "la vacuna rusa (Sputnik V) ha sido registrada bajo la autorización para uso de emergencia", dijo a medios oficiales la vicepresidenta Rosario Murillo.



"Avanzamos en las negociaciones" para garantizar el suministro, dijo Murillo, sin dar detalles sobre la cantidad y fecha para la llegada del medicamento.



La también esposa del presidente Daniel Ortega destacó que la eficacia de "la vacuna rusa es del 91,6% (según estudio de la revista científica The Lancet), lo cual servirá como una poderosa herramienta" ante la pandemia de covid-19.



La Sputnik V fue homologada en más de quince países: desde vecinos exsoviéticos como Bielorrusia o Armenia hasta aliados como Venezuela e Irán, pero también en Argentina, Argelia, Túnez y Pakistán. El martes, las autoridades mexicanas aprobaron también el uso de la vacuna rusa.



Nicaragua estima en más de US$115 millones el financiamiento que necesita para la compra de vacunas contra el covid-19 y el sistema de frío para su conservación.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) a través del mecanismo Covax facilitará a Nicaragua la vacuna para el 20% de la población de 6,5 millones de habitantes.



Covax es un mecanismo de Naciones Unidas para garantizar un acceso equitativo a la vacuna contra el covid-19. Según el gobierno en los próximos días llegará el primer lote a través de esta vía. Aún no hay fecha para iniciar la vacunación en el país.



Nicaragua reporta oficialmente 6.299 casos y 170 fallecidos por covid-19, aunque el no gubernamental Observatorio Ciudadano, integrado por médicos y profesionales independientes, contabiliza más de 12.000 contagios y cerca de 3.000 muertos por neumonía o sospechosos de covid-19.