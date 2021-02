Nicaragua: Partido de Ortega volvería a ganar en elecciones según encuesta

Por AFP



La firma costarricense Cid Gallup divulgó el estudio realizado entre el 10 y el 25 de enero, que revela que un 25% de los consultados expresó preferencia por el FSLN, un 13% por otras opciones políticas y un 62% sin simpatías por ninguno.



La muestra de 1.200 personas mayores de 16 años (la edad para votar en Nicaragua) consultadas por celular tiene un margen de error de 2,3 puntos y un nivel de confianza del 95%.



Con 6,5 millones de habitantes, Nicaragua celebrará elecciones nacionales el 7 de noviembre para un período de cinco años a partir de enero del 2022.



Pese a que la mayoría de la población no expresa preferencias partidarias, el 65% declaró que es "probable" o "algo probable" que acuda a votar en los comicios, reveló el estudio.



El izquierdista FSLN esta en el poder desde 2007 y sus oponentes no descartan que su próximo candidato sea el actual mandatario, de 74 años, para buscar su reelección para un cuarto mandado consecutivo.



Ortega fue reelegido por tercera vez consecutiva en 2016 con un 72,1% de votos, en unas elecciones en las que la oposición denuncio fraude.



Cid Gallup también consultó sobre las figuras de la oposición con posibilidades de cosechar apoyo en las elecciones: la periodista Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro (1990-1997) y quien no pertenece a ninguna agrupación política, encabeza esa lista con 13% de las preferencias.



La comunicadora ha expresado su disposición a someterse al escrutinio para elegir un candidato de unidad opositora para enfrentar a Ortega, en caso de que éste busque la reelección.



La oposición aún no definió si conformará un bloque único para ir a elecciones.



La encuestadora consultó asimismo sobre el desempeño de Ortega al frente del gobierno y encontró que 42% valoró su gestión de muy mala o mala, contra 35% que la calificó de muy bueno o bueno.