Falta de datos, pone en duda segunda ola de coronavirus en Guatemala

Por JUAN CARLOS PEÑA, E&N

El Gobierno de Guatemala señaló recientemente que el país se encuentra atravesando una segunda ola de contagios por coronavirus.

Sin embargo, basándose en la información disponible, las opiniones no coinciden, por lo que algunos ciudadanos han comenzado a considerar que hubo un aumento en el número de contagios en enero pasado, debido a que se realizaron mucho más pruebas, no obstante, no creció la positividad.

Aumenta el número de pruebas en enero

Durante enero se practicaron 129 mil 253 pruebas de detección de Covid-19, la cifra más alta registrada en los últimos 10 meses de la pandemia. Asimismo, de esta cantidad, 17 mil 365 tamizajes fueron positivos, cantidad que representa poco más del 10% de las personas que se realizaron la prueba.

Asimismo, las estadísticas señalaron la presencia de una tendencia al alza de contagios, no obstante, todavía se encuentra distante de la cifra reportada en julio pasado de 29 mil 737 hisopados positivos, con tan solo 92 mil 148 pruebas realizadas, lo que representó 32% de las personas que se practicaron la prueba se encontraban infectadas.

De acuerdo con la información disponible, el promedio diario en enero pasado fue de 560.2 casos. Sin embargo, dicha cantidad podría modificarse, ya que aún quedan algunas pruebas que no han sido ingresadas al sistema.

Causas del aumento de casos

El crecimiento en el número de infectados puede deberse, en primer lugar, a que se llevó a cabo un número mayor de análisis. De igual forma, otra razón es que varias personas se reunieron en diciembre para celebrar Navidad, pero no se realizaron la prueba hasta que comenzó el nuevo año, así lo señaló, Óscar Chávez, miembro del Laboratorio de Datos.

¿Existe un segundo brote?

De acuerdo con Chávez, por lo general las autoridades de Salud suelen dar a conocer cifras relacionadas con la pandemia, basándose en el número de casos positivos, fecha en que el resultado de la prueba es ingresado al sistema.

Este proceder genera un error en la información, ya que pueden transcurrir hasta 10 días desde que se llevó a cabo la prueba de “Reacción en Cadena de la Polimerasa” (PCR), hasta que el resultado se almacena en el sistema.

“El número de pruebas según la fecha de emisión de resultados representa la capacidad de los laboratoriospara procesarlas, pero para medir la situación de la pandemia hay que fijarse en la fecha en que se tomó la muestra”, señaló el miembro del Laboratorio de Datos.

Guatemala ¿logró sobrepasar la primera ola de contagios?

De igual forma, de acuerdo con la perspectiva de Chávez, Guatemala no logró sobrepasar la primera ola de contagios, por lo que considerar la existencia de un segundo brote de coronavirus, es algo poco probable, y más dada la actual situación en la que las autoridades sanitarias han declarado que el país está inmerso en la segunda ola.

“Los datos no permiten afirmar que estemos viviendo una segunda ola. De hecho, la primera ola nunca pasó. Tuvimos un pico en julio, de 1 mil 200 casos diarios, y luego bajó a una meseta de 700 al día, pero la pandemia nunca ha estado bajo control”, puntualizó Chávez.

Datos débiles

A través de una citación del Congreso el 26 de enero pasado, la viceministra técnica de Salud, Lucrecia Ramírez, indicó que enero era el mes con mayor número de contagios desde el inicio de la pandemia, sin embargo, la información disponible no permite validar dicha aseveración.

Cabe señalar que, entre el 1 y el 30 de enero, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reportó 22 mil 670 casos, sin embargo, pero casi una de cada cuatro pruebas, corresponden a personas vacunadas en meses anteriores.