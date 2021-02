EE.UU. y la ONU condenan asesinato de miembros del opositor FMLN en El Salvador

Por DW.com



El encargado de negocios de la embajada de EE. UU. en El Salvador, Brendan O'Brien, condenó este domingo (31.01.2021) el ataque armado que causó la muerte de dos simpatizantes del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y ofreció su apoyo para las investigaciones.



"Como embajada de Estados Unidos expresamos nuestras sinceras condolencias a las víctimas de los ataques de esta noche. Cualquier violencia es inaceptable y los responsables deben ser llevados ante la justicia", publicó el diplomático en su cuenta de Twitter.



O'Brien, al frente de la misión diplomática mientras se designa un nuevo embajador, añadió que su país está listo para colaborar con las autoridades salvadoreñas en este caso.

"Tenemos entendido que la Fiscalía ha abierto una investigación sobre este hecho y estamos listos para apoyar a la @FGR_SV (Fiscalía) y @PNCSV (Policía) en cualquier capacidad mientras llevan a cabo una investigación transparente, independiente y exhaustiva", concluyó.

La ONU se suma a la condena

La representante de las Naciones Unidas en El Salvador, Birgit Gerstenberg, se sumó desde su cuenta en Twitter a las condenas contra el tiroteo.



"Condenamos el hecho de violencia de este domingo en el que fallecieron dos personas y otras resultaron heridas", manifestó Gerstenberg. También expresó su "condolencia a las familias de las víctimas" y exhortó a las autoridades "a que realicen una investigación exhaustiva de lo ocurrido".



Este ataque armado se ha producido un mes antes de las elecciones municipales y legislativas, en las que se espera que el partido Nuevas Ideas (NI), fundado por un movimiento del presidente del país, Nayib Bukele, y dirigido por un primo suyo, gane la mayoría de diputados.



Las autoridades han detenido al menos a tres sospechosos de perpetrar el tiroteo, sin que se haya aclarado aún si se debió a causas políticas o de violencia social.



Secretario general del FMLN dijo "desconocer" Bukele



El presidente Bukele, sin referirse directamente al ataque a los simpatizantes del FMLN, partido que lo expulsó en 2017, había publicado en sus redes sociales antes de conocerse las detenciones que "La @PNCSV (Policía Nacional Civil) ya está en búsqueda de los responsables y caerá todo el peso de la ley sobre ellos".



Veinte minutos antes de ese mensaje publicó otro en el que señalaba que "parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan".



"Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron", y "es increíble el poco valor que le dan a la vida humana. El bien más preciado que tenemos en este mundo", indicó en la referida red social.



En reacción a estos mensajes, el secretario general del FMLN y exvicepresidente (2014-2019), Óscar Ortiz, dijo "desconocer" al mandatario y lo acusó de incitar al odio.



"Desconozco a ese tipo que está en la Presidencia, porque creo que es un salvaje, no puede jugar así con la situación de los salvadoreños. Está llevando al país a un caos, a una situación innecesaria de confrontación social", dijo Ortiz en rueda de prensa fuera del hospital en el que se encuentran sus correligionarios que resultaron heridos.