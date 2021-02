Médicos Sin Fronteras suspende actividades en El Salvador

Por AP



Presuntos pandilleros no identificados interceptaron una de las ambulancias del organismo cuando respondía a una llamada de emergencia en la madrugada en el Reparto Las Cañas, del municipio de Ilopango, en la periferia este de San Salvador. Un médico y una auxiliar de enfermería fueron detenidos y obligados a bajar del vehículo, interrogados, amenazados con armas de fuego y agredidos físicamente, según un informe de prensa de MSF. Los dos miembros del grupo recibieron atención medica por heridas leves y contusiones.



Médicos Sin Fronteras indicó que, a pesar de ser un incidente inusual, dado que no han tenido problemas de seguridad de esta índole en El Salvador desde que iniciaron su trabajo allí en 2018, “nos vemos obligados a suspender nuestras actividades hasta que esclarezcamos los detalles de este hecho violento”, dijo Luis Antonio Romero, coordinador de terreno de la organización en El Salvador.



Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alabí, condenó el ataque al personal de MSF y dijo que se ponían a su disposición para apoyarlos en todo lo necesario.



“Nuestro trabajo como médicos debe despertarse, dado que nuestro único objetivo es salvar vidas”, afirmó en su cuenta de Twitter.



Médicos Sin Fronteras presta atención humanitaria a sectores vulnerables de la población, en especial aquellos que viven en las zonas de pandillas donde los servicios de salud pública no llegan.



El servicio de ambulancias de MSF atiende emergencias las 24 horas, los siete días de la semana, en los populosos municipios de Soyapango, Ilopango y algunas zonas de San Martín, Tocanatepeque y Ciudad Delgado, los cuales son estigmatizados debido a la violencia de las pandillas.