'Europa primero': la drástica medida que planea la UE para 'frenar' su exportación

Por Bloomberg



La Unión Europea está preparada para endurecer las reglas sobre la exportación de vacunas contra COVID-19, con lo que el bloque se arriesga a una escalada importante en la batalla global para asegurar el acceso a las vacunas.



Con los gobiernos de la UE bajo fuego por el déficit en las entregas de las farmacéuticas, incluida AstraZeneca, el brazo ejecutivo de la Unión Europea exigirá el viernes a las empresas que buscan enviar las vacunas fuera del bloque que obtengan una autorización previa.



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también ha planteado la posibilidad de tomar de manera efectiva el control de la producción de vacunas si esas medidas no logran que el programa vuelva a encarrilarse, dijo un funcionario europeo.



Esto equivale a una rápida escalada de la UE en medio de la ira de los 27 gobiernos miembros por la lentitud del despliegue, especialmente en comparación con el Reino Unido, que abandonó el bloque y clasificó su suministro de forma independiente.



Los controles de exportación de la UE obligarán a las empresas farmacéuticas a notificar a las autoridades nacionales con anticipación las cantidades y el destino de cualquier envío de vacunas, dijeron funcionarios europeos en Bruselas.

¿Represalias?



"Arriesgarse a tomar represalias de otras regiones en este momento crucial de la lucha contra el COVID-19 no es lo mejor para nadie", advirtió la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas.



En una carta a la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, la Cámara de Comercio Internacional expresó su temor de que "las acciones de terceros países puedan erosionar muy rápidamente las cadenas de suministro esenciales".



Las nuevas reglas permitirán a los estados de la UE bloquear las exportaciones si no se cumplen un conjunto de criterios predefinidos, dijeron los funcionarios.



La condición principal será que las empresas ya hayan entregado una cantidad suficiente de dosis a los miembros de la UE, como se establece en los acuerdos de compra existentes.



La drástica medida, que en efecto impone un sistema de entrega de vacunas "Europa primero", marca un cambio radical en la lucha de la UE para reactivar una campaña de vacunación que tuvo un comienzo lento. La situación se ha salido de control desde que AstraZeneca dijo la semana pasada que las entregas de inyecciones al continente serán más lentas de lo previsto.



En respuesta, la UE exigió que Astra recurriera a los suministros del Reino Unido para compensar la escasez y hasta ahora una serie de reuniones no han logrado resolver el enfrentamiento.



El miércoles, Michel discutió la probabilidad de usar un artículo de emergencia que se encuentra en los tratados del bloque, el cual otorgaría a la UE poderes especiales para intervenir en la producción de vacunas, según una carta enviada a un grupo de líderes de la UE y publicada por su oficina.



Esos poderes podrían incluir obligar a los fabricantes de medicamentos a compartir sus conocimientos e instalaciones de producción, e incluso la confiscación de los derechos de patente, de acuerdo con un funcionario de la UE con conocimiento del asunto.



Esos poderes están destinados a usarse solo como último recurso, agregó el funcionario.



Los gobiernos de todo el continente están sometidos a una presión cada vez mayor tras las interrupciones en el lanzamiento de dosis y los cierres prolongados. Este jueves, las autoridades sanitarias belgas inspeccionaron la fábrica de Astra que está en el centro de la controversia, según una persona familiarizada con la situación. Associated Press informó que la comisión solicitó la revisión porque no está contenta con las explicaciones del retraso.



Las acciones de Astra cayeron por segundo día, perdiendo un 1,7%.

Medidas de Bélgica

Mientras tanto, Bélgica notificó al brazo ejecutivo de la UE un proyecto de ley que le permitiría limitar las exportaciones de medicamentos esenciales e ingredientes activos, según personas familiarizadas con el tema. La redacción de la ley puede abrir la puerta para frenar las exportaciones de vacunas desde un país donde se encuentran las instalaciones de producción clave de Pfizer y Astra.



Esa solicitud cita los procedimientos de urgencia del bloque, que permiten medidas de crisis para la protección de la salud humana, dijeron las personas. Actualmente está siendo evaluado por la comisión, dijeron las personas.



El sistema de licencias de exportación de vacunas planeado por la UE reflejaría un acuerdo europeo implementado durante parte del año pasado para equipos de protección personal como cubrebocas, guantes y batas para combatir el coronavirus.



El nuevo sistema de vacunas tendrá una duración inicial hasta finales de marzo, con posibilidad de prórroga. Los funcionarios de la UE han dicho que el objetivo principal es lograr una mayor transparencia sobre la situación del mercado.



Además de la propuesta de la comisión, el viernes también podría ver a la Agencia Europea de Medicamentos aprobar la inyección de Astra para su uso. Eso elevaría a tres el número de vacunas autorizadas en el bloque.



La UE ha llegado a acuerdos con los desarrolladores de vacunas por un total de 2 mil 300 millones de dosis para los 27 países del bloque. Del total, Astra representa 400 millones de dosis.