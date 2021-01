Rebeca Grynspan nombrada miembro del Grupo de Alto Nivel del G-20 en pro de soluciones financieras de lucha contra pandemias

Por estrategiaynegocios.net



Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, ex Secretaria General Adjunta de Naciones Unidas y ex Vicepresidenta de Costa Rica, fue nombrada ayer por el G-20 como miembro del grupo líderes mundiales que integrarán el recién creado Panel Independiente de Alto Nivel sobre la Financiación de los Bienes Comunes Globales para la Pandemia, cuya función será evaluar los sistemas de financiación actuales para proponer soluciones viables de largo plazo para una mejor prevención y respuesta ante pandemias, como la actual del COVID-19.



El Panel de Alto Nivel (HLIP, por sus siglas en inglés) ha sido creado a propuesta de Italia, que actualmente preside el G-20. Sus recomendaciones se presentarán a los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del grupo en julio de 2021.



Además de Rebeca Grynspan, forman parte del HLIP Lawrence Summers, ex secretario del Tesoro de EE.UU.; Ana Botín, presidenta ejecutiva del Grupo Santander (España); Vera Songwe, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para África (CEPA) de las Naciones Unidas; Mark Suzman, presidente de la Fundación Bill y Melinda Gates, y Jean Claude Trichet, ex titular del Banco Central Europeo.



La Secretaria General Iberoamericana es, junto con el ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Luis Alberto Moreno, la única integrante del Panel procedente de América Latina.



Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, Rebeca Grynspan y los países iberoamericanos han realizado un constante llamamiento para una mayor financiación, más ágil, flexible y solidaria, con el fin de contrarrestar los devastadores efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia en América Latina, que con el 8% de la población mundial registra el 30% de los fallecidos por coronavirus.



La Secretaria General Iberoamericana ha insistido en la urgencia de apoyar financieramente a los países que más lo necesitan y están siendo especialmente golpeados por la pandemia: “El mundo no puede arriesgarse a sufrir una recesión que podría afectar a más de 5.000 millones de personas si dejamos atrás a los llamados países de renta media”.



La recuperación de la crisis del COVID-19 será un tema central de la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el 21 y el 22 de abril 2021.