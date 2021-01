EEUU: contagios por Covid-19 en escuelas es bajo según CDC, con precauciones

Por JUAN CARLOS PEÑA, E&N



A poco más de un año que la pandemia del coronavirus irrumpió en la escena mundial, por lo que además de los diversos problemas que ha ocasionado, como el económico, la crisis sanitaria planteó diversos retos en otras actividades como las escolares y académicas.



Es por ello que con la prolongada presencia del coronavirus en la vida diaria, una de las grandes interrogantes fue el nivel de propagación del virus en las escuelas.



Como respuesta, un buen número de países alrededor del mundo decidieron cerrar los centros educativos, como medida de contención de la pandemia.

Escuelas seguras, con medidas de higiene

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) concluyeron ahora que el nivel de contagios en las escuelas es bajo si se toman las precauciones sanitarias recomendadas por las autoridades.



Posterior a realizar una serie de estudios tanto en Estados Unidos como en el extranjero, los CDC señalaron que las escuelas que operan con clases presenciales han visto una escasa transmisión del coronavirus, particularmente cuando se hace un uso correcto de las mascarillas y el distanciamiento social.



Sin embargo, los investigadores indicaron que algunos deportes de interior han provocado infecciones y deben reducirse si las escuelas quieren operar de manera segura.



"La preponderancia de la evidencia disponible del semestre escolar de otoño ha sido tranquilizadora", indicaron tres investigadores de los CDC en un artículo de opinión publicado en línea el martes en el Journal of the American Medical Association.



“Ha habido poca evidencia de que las escuelas hayan contribuido de manera significativa a incrementar la transmisión comunitaria”



Asimismo, un nuevo estudio realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en el que se analizó a 17 escuelas rurales en Wisconsin, encontró que solo siete de los 191 casos de coronavirus fueron el resultado de la transmisión en la escuela.



“La conclusión aquí es con los esfuerzos de prevención adecuados. . . podemos mantener la transmisión en las escuelas y los entornos educativos bastante baja”, puntualizó Margaret A. Honein, autora principal del informe JAMA. “No lo sabíamos a principios de año, pero los datos realmente se han acumulado”.



De acuerdo con los CDC, las comunidades deben trabajar para reducir los niveles generales de transmisión, con la finalidad de evitar un mayor número de contagios, en las escuelas.



De igual forma, Honein señaló que incluso en lugares con altas tasas de infección, no existe evidencia que señale que las escuelas transmitan el virus a tasas más altas que las observadas en la comunidad en general. “Pueden operar de manera segura siempre que se tomen precauciones”.



Al respecto, los CDC recomendaron el uso de mascarillas en las instituciones educativas, además de que están permitan una distancia de poco más de metro y medio entre los estudiantes y que se coloquen por grupos pequeños, con la finalidad de limitar la cantidad de alumnos que deben ponerse en cuarentena en caso de exposición al virus.



“Con una buena prevención, podemos reabrir de manera segura y mantener abiertas más escuelas”, dijo Honein, líder del Grupo de Trabajo Covid del Departamento de Salud Local y Estatal de los CDC.