Congreso hondureño rechaza destituir al presidente tras ser vinculado con el narco en EE.UU.

POR JUAN CARLOS PEÑA, E&N



El Congreso de Honduras señaló que rechazó abrir un juicio político en contra del actual jefe del ejecutivo, Juan Orlando Hernández, quien recientemente fue acusado por autoridades de Estados Unidos de haber recibido en 2013 sobornos de narcotraficantes, con la finalidad de sufragar su campaña presidencial.



De acuerdo a las acusaciones realizadas por fiscales norteamericanos, al parecer, el presidente de Honduras brindó protección a líderes del narcotráfico. Asimismo, según las autoridades americanas, tienen en su poder una supuesta cita del mandatario, en la que afirma “meter la droga en las narices de los gringos inundando los Estados Unidos de cocaína”, así lo señaló el diario The Guardian.

Proponen proceso de destitución

Es así que la proposición iniciar un proceso de destitución contra el jefe del ejecutivo, fue presentada por los diputados opositores Luis Redondo, Jorge Cálix y David Armando Reyes, el pasado 14 de enero.



Al respecto, los parlamentarios señalaron que Juan Orlando Hernández perpetró “actuaciones contrarias a la Constitución de la República”. De igual forma indicaron que el presidente hondureño se encuentra, como señalaron autoridades americanas, “vinculado a diversos juicios contra narcotraficantes” que están siendo juzgados en Estados Unidos.



De igual manera, los opositores del presidente Hernández, Hernández señalaron que violó la constitución hondureña desde el momento en el que logró reelegirse para el cargo, dado que la carta magna de la nación prohíbe la reelección presidencial.



Por tanto, según el diario español El País, de llevarse a cabo un juicio contra el jefe del ejecutivo, la ley establece que es necesario contar con 96 votos a favor de los 128 que conforman el Congreso, es decir, el respaldo de tres cuartas partes de los legisladores.

Rechazan propuesta

Referente a la proposición del proceso de destitución en la sesión del pasado lunes, una mayoría de votos en el congreso rechazó la moción, lo que significa que el presidente podrá finalizar su periodo presidencial sin contratiempos.

Hernández revira: son “calumnias”

Por su parte, el presidente rechazó categóricamente tener algún tipo de relación con jefes del marco, además de señalar que las acusaciones realizadas por los fiscales federales de Estados Unidos son simplemente “calumnias”, ya que estas se basan solamente en algunos testimonios de narcotraficantes.



“Esas calumnias que estoy recibiendo, calumnias basadas en testimonios de estos narcotraficantes, a los que hemos capturado, y otros que se han entregado (...), tienen únicamente el fin de venganza”, aseveró el gobernante en un discurso en el Congreso.



“No he sido, no soy, ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes, y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste”, agregó Hernández en la inauguración de la última legislatura de su segundo período de gobierno.



Cabe señalar que el pasado ocho de enero, autoridades federales de Estados Unidos acusaron en Nueva York a Hernández de haber aceptado sobornos de narcotraficantes.



Aunque no es nombrado directamente, si se hace referencia en los expedientes a su cargo como presidente y al vínculo con su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, hallado culpable de narcotráfico por un jurado de Nueva York en octubre de 2019.