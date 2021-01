Janet Yellen confirmada por Senado de EE.UU. para servir como la primera mujer secretaria del Tesoro

Por WSJ



Janet Yellen se convertirá en la primera mujer en dirigir el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos después de que el Senado votara 84-15 el lunes por la noche para confirmar su nominación.



La economista de 74 años, que ha estado a la vanguardia de la formulación de políticas económicas durante 25 años, ahora desempeñará un papel clave en el avance de la agenda económica del presidente Biden, comenzando con un ambicioso paquete de ayuda económica de US$ 1,9 billones que ya enfrenta la resistencia de Los legisladores republicanos estaban preocupados por su costo.



Yellen, ex presidenta de la Reserva Federal, también se convertirá en la primera mujer en dirigir el Tesoro, la Reserva Federal y el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, que presidió durante la administración Clinton.



El líder republicano del Senado, Mitch McConnell (R., Ky.) Dijo que la rápida confirmación de la Sra. Yellen refleja su opinión de que los presidentes deberían poder formar un equipo de "personas calificadas y de la corriente principal".



"Esto ciertamente no se debe a que las opiniones de política económica del Dr. Yellen o del presidente Biden tengan un apoyo unánime en el Senado", dijo McConnell en el pleno del Senado antes de la votación.



"Espero que no falten discusiones sobre políticas enérgicas con el Dr. Yellen en los próximos meses, especialmente si algunos demócratas siguen intentando utilizar esta emergencia histórica como pretexto para impulsar cambios políticos permanentes de extrema izquierda", precisó.



El Comité de Finanzas del Senado votó unánimemente la semana pasada para aprobar la nominación de la Sra. Yellen. En ese momento, el senador Chuck Grassley (R., Iowa) dijo que esperaba que el apoyo del Partido Republicano "sea una señal de mi interés y lo sé por todos mis colegas republicanos en trabajar de manera cooperativa y bipartidista" con el presidente Biden.



Si bien Grassley y varios otros republicanos dijeron que no estaban de acuerdo con la Sra. Yellen en cuestiones de política, incluidos aumentos de impuestos y propuestas para aumentar el salario mínimo, dijeron que estaba calificada para liderar el Tesoro.



La Sra. Yellen ahora comenzará a defender en Capitol Hill el paquete de ayuda de la administración, que prevé otra ronda de pagos de estímulo directo, beneficios de desempleo extendidos y mejorados, fondos para escuelas y socorristas y la creación de un programa de vacunación a nivel nacional. También incluye prioridades demócratas de larga data, como aumentar el salario mínimo federal a US$15 la hora y ampliar la licencia pagada para los trabajadores.



En su audiencia de confirmación la semana pasada, instó a los legisladores a dejar de lado las preocupaciones sobre el aumento del déficit presupuestario y "actuar en grande" para evitar una recesión económica prolongada.



“Los economistas no siempre están de acuerdo, pero creo que ahora hay consenso: sin más acciones, corremos el riesgo de una recesión más prolongada y dolorosa ahora, y una cicatrización a largo plazo de la economía más tarde”, dijo el martes.



Ella tomará las riendas en el Tesoro mientras la recuperación económica se tambalea en medio de un aumento en los casos y muertes por coronavirus. Después de siete meses de aumento de puestos de trabajo, los empleadores estadounidenses eliminaron 140.000 puestos de trabajo en diciembre , mientras que las ventas minoristas cayeron por tercer mes consecutivo.

Yellen en su audiencia también dijo que la administración de Biden no buscaría aumentar los impuestos a los ricos ni a las corporaciones hasta que la economía se haya recuperado aún más de la pandemia. También emitió una nota dura sobre China, afirmó el compromiso de Estados Unidos con los tipos de cambio determinados por el mercado y dijo que planea establecer un centro dentro del Tesoro para revisar los riesgos de estabilidad financiera y los incentivos fiscales en torno al cambio climático, que calificó como una amenaza existencial.



El adjunto de Yellen, Wally Adeyemo, está esperando una audiencia de confirmación ante el Comité de Finanzas del Senado. Se espera que Nellie Liang, economista especializada en estabilidad financiera durante su carrera en la Reserva Federal, sea nombrada subsecretaria de finanzas internas , según personas familiarizadas con el tema.