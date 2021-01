Panamá: Revelan plan logístico para recibir vacunas

Por La Estrella de Panamá

La entrega de grandes cantidades de dosis de la vacuna está condicionada a la logística instalada en el país receptor.

De no contar con la cadena de frío necesaria para la distribución, almacenamiento y manejo de la vacuna, las grandes farmacéuticas optan por abastecer antes a los países que cuentan con este tipo de infraestructuras. Esta ha sido la constante, según la experiencia de otras naciones, que ha primado en el proceso de inmunización contra la covid-19.

La logística no solo implica tener transporte con un monitoreo de la temperatura requerida y el manejo de las dosis, sino hombros que la reciban, lo que sintetiza la eficacia que se le dará a cada caja.

Por tanto, este paso conlleva otro tipo de planificación, una específica sobre la población que recibirá la vacuna, de lo contrario se desperdician las dosis. Un punto que valora la farmacéutica a la hora de hacer las entregas.

Ayer las autoridades revelaron a directores de medios la estrategia logística que se empleará para recibir el primer lote de 40 mil dosis de la vacuna que supuestamente aterrizarían en el país entre el 18 y el 25 de enero.

El primer paso consiste en la recepción del embarque que será transportado en un avión de DHL, que aterrizará en la sección de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Posteriormente la carga será desplazada hacia el Centro Nacional de Bioseguridad, donde será recibida, se efectúa un inventario y verificación de la temperatura.

Un gran debate internacional consiste en determinar cómo usar las dosis. Algunos países emplean la totalidad recibida, mientras que otros reservan la mitad para la misma población, sin correr el riesgo de posibles demoras en la producción.

Panamá optó por la segunda alternativa, lo que conlleva que, al momento del ingreso de las dosis, una mitad se congele en el depósito regional, y la otra parte, luego de permanecer congelada un día, continúa su trayecto hacia el centro de vacunación.

En la disertación se plantearon cinco etapas de la operación: la planificación logística; recepción, almacenamiento y distribución. En la tercera etapa, la colocación de la vacuna, luego el seguimiento a pacientes y la postorientación, como último paso.

Las 5,5 millones de dosis adquiridas serán distribuidas por tierra, mar y aire a todo el país. El mayor reto empieza en la distribución; ya se avanzó que se contemplan 1,101 centros de vacunación en todo el país.

Una base de datos priorizará las fases de administración de la vacuna, razón por la que animan a las personas a que se apunten en la lista de beneficiados y que sean notificados, a través de un registro de atención para trazabilidad, sobre la primera dosis y la fecha del refuerzo. Los mayores de 60 en adelante y con riesgo, que se encuentran en la primera fase de vacunación, se concentran en los circuitos 6-6, 8-7 y 8-8.

No obstante, lo anterior, y la organización anunciada para recibir el primer embarque, muchos se preguntan si el país está listo para recibir las vacunas, cuál es el fin de la adquisición de los equipos que lanzaron a licitación el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS). Una compra millonaria de la que aún no se define a qué empresa y qué propuesta se tomará en consideración.

A través de esta compra, que consiste en 13 renglones, pretenden adquirir 50 congeladores de distintos tipos capaces de alcanzar ultra bajas temperaturas, además de cuatro cuartos fríos, 200 termos portátiles, máquinas para hacer hielo seco y dos sistemas de monitoreo remoto de temperaturas. Esta licitación debe entregarse, según el pliego, en 80 días calendario. Lo que quiere decir, que hasta no decidir la compra, no se contará con una cadena de frío para el proceso de vacunación en las cuatro fases anunciadas.

Hasta el momento ninguna autoridad ha dado una explicación sobre el rol que tendrá la cadena de frío licitada, o por qué se efectuó el 5 de enero, a sabiendas que Panamá sería uno de los primeros países en recibir la vacuna.

El gobierno aún no fija una fecha precisa del inicio para las cuatro fases de vacunación. Es muy probable que hasta no contar con la logística exigida no se inicie masivamente el programa de inmunización. Si tomamos en cuenta que el tiempo de entrega de los equipos solicitados es de 80 días hábiles, y suponiendo que las autoridades decidan esta semana la adquisición, no será hasta mediados de abril cuando se entregue e instale el equipo para esta tarea.

Rodolfo De La Guardia, presidente del Consejo Empresarial Logístico, ve “bastante bien” el sistema. “Hay mucha incertidumbre natural de una situación inédita como esta, que ni siquiera los países desarrollados manejan, como los factores de demanda y producción”.

Añadió que “con base en la información suministrada. Está bien articulada la fase logística para los volúmenes que se espera recibir paulatinamente”, indicó. No obstante, hay algunos elementos que se pueden mejorar y la empresa privada hará las recomendaciones en forma oportuna. Pero, hasta lo que se les ha explicado, “se encuentra en principio bien impresionado de la preparación”.

Entrega progresiva

Con la intención de dar continuidad al primer lote de 40 mil dosis, este medio envió un cuestionario a la farmacéutica Pfizer el pasado 4 de enero mediante el cual pretendía conocer los futuros embarques, además de la relación entre las fechas de pago y el envío de dosis, y si la empresa observaba con satisfacción el proceso existente para el recibimiento y la cadena de frío por licitar.

En una nota fechada el 12 de enero la empresa respondió que “en el marco del convenio firmado con el Gobierno de Panamá, el 25 de noviembre de 2020, cabe destacar que, a solicitud del gobierno las entregas de los 3 millones de dosis de la vacuna se realizarán progresivamente durante el año, empezando el primer trimestre”.

Sobre las interioridades del convenio no se ofrecieron detalles, solo se respondió que: “con base en el acuerdo firmado, las entregas de las dosis de vacunas se realizarán progresivamente en 2021, empezando en el primer trimestre”.

Pfizer añadió que la red de fabricación combinada de Pfizer y BioNTech cuenta con la capacidad de suministrar hasta 1,300 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19 a nivel mundial, a lo largo del año 2021. De esta manera fortalecemos el compromiso global de proporcionar una solución médica innovadora en beneficio de la salud pública.

Israel, a la vanguardia

Asher Salmon, director del Departamento de Asuntos Internacionales del Ministerio de Salud de Israel, país que avanza un pie adelante del resto en este procedimiento, aseguró en una conferencia virtual que para el traslado de las vacunas requirieron crear cajas con menor distribución para poder trasladar las dosis a otros centros de salud. La administración de estas vacunas se hace de forma digital completamente, para tener un control efectivo de a quién se administró la vacuna y la fecha del refuerzo.

El médico indicó que se tiene un cronometraje puntual del cargamento: una vez que las provisiones aterrizan, son trasladadas hacia un único centro de conservación que posee capacidades de ultracongelación. Ya fuera del búnker, los fármacos tienen 120 horas de vida útil para llegar a los beneficiados.

Salmon reiteró la importancia de contar con las jeringuillas y las agujas en los canales de distribución.

PROCESO LOGÍSTICO

1.Información sobre la ruta que encaminará a la administración de vacunas

2.Se instalarán 1,101 centros de vacunación en todo el país

3.La fase operación consiste en cuatro pasos: planificación y logística; recepción y almacenamiento; colocación de vacunas; seguimiento de pacientes y postorientación

4.Las dosis serán transportadas por aire, mar y tierra, y escoltadas por equipo de seguridad

5.Uno de los retos más importantes es la trazabilidad de las dosis