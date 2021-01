Los estadounidenses más ricos que han ganado más durante la pandemia

Por Bloomberg



Para ellos, no solo ha sido relativamente fácil realizar sus trabajos administrativos desde casa. Pero las medidas de emergencia sin precedentes de la Reserva Federal, incluida la reducción drástica de las tasas de referencia a cero, también han llenado sus billeteras. Han refinanciado sus hipotecas a tasas históricamente bajas, han comprado segundas residencias para alejarse de las ciudades y han visto aumentar el valor de las acciones y los bonos en sus cuentas de inversión.



Su masiva acumulación de riqueza está, en gran parte, ocultando el precio que sienten todos aquellos que no disfrutan del mismo acceso fácil al crédito o los mercados financieros. A medida que el patrimonio neto de los hogares aumentó a un nuevo récord, se estima que cientos de miles de negocios han cerrado permanentemente, más de 10 millones de estadounidenses permanecen sin trabajo y casi tres veces más pasan hambre por la noche.



Incluso cuando una nueva administración demócrata planea buscar billones de dólares en gastos adicionales para complementar el paquete de ayuda COVID-19 del mes pasado, los economistas advierten sobre las graves consecuencias sociales y políticas de la dramática ampliación de la brecha entre los que tienen y los que no tienen en Estados Unidos. Con la desigualdad de ingresos ya cerca de la más alta en al menos medio siglo, la respuesta del país a la devastación financiera provocada por el coronavirus plantea preguntas sobre a quién se diseñaron las medidas de emergencia para ayudar y quién se quedó atrás, dicen.



"Probablemente no ha habido un mejor momento para ser rico en Estados Unidos que hoy", dijo Peter Atwater, profesor adjunto de William & Mary que popularizó la noción de una recuperación en "forma de K" para describir la marcada división de las fortunas económicas. "Gran parte de lo que hicieron los responsables de la formulación de políticas fue permitir que los más ricos se recuperaran más rápido de la pandemia".



En los últimos 10 meses, las personas con ingresos más altos, relativamente hablando, lo han tenido bastante bien.



El empleo para el cuartil superior de trabajadores, aquellos que ganan más de US$60.000 al año, ya se ha recuperado por encima de los niveles de hace un año, según datos de Opportunity Insights, un instituto de investigación independiente con sede en la Universidad de Harvard.



Y a medida que los cierres se apoderaban de la nación, millones de personas, especialmente aquellas en el extremo superior de la escala socioeconómica de Estados Unidos, pudieron redirigir el dinero que de otro modo habrían gastado en cosas como entretenimiento, cenas y viajes hacia ahorros o, mejor aún, inversiones.



Para muchos, ha valido la pena. Gracias a los esfuerzos de la Fed para apuntalar la economía, las acciones estadounidenses han subido a máximos históricos tras el brote, mientras que los bonos el año pasado se recuperaron más en más de una década.



“Si su riqueza es capturada por activos financieros, estará nuevamente en funcionamiento en poco tiempo”, dijo Amanda Fischer, directora de políticas del Washington Center for Equitable Growth. "Son las personas de ingresos más bajos que ni siquiera tienen que declarar impuestos las que tienen que superar la barrera más alta".



A medida que aumentaban sus cuentas de inversión, los estadounidenses acomodados recibieron otro regalo.



Las tasas hipotecarias, impulsadas en gran medida por las mismas fuerzas que hicieron que las acciones se dispararan a alturas vertiginosas, se desplomaron al nivel más bajo registrado.



Los propietarios de viviendas, especialmente aquellos con puntajes de crédito impecables, se han aprovechado. Las refinanciaciones se han acelerado al más rápido en casi dos décadas, según datos de Fannie Mae, lo que ha permitido a millones de prestatarios reducir sus pagos mensuales.

Quedando atrás

Para aquellos en el otro extremo del espectro, las cosas son muy diferentes.



Al empleo para el cuartil inferior de los asalariados estadounidenses, aquellos que ganan menos de US$27.000 al año, permanece más de un 20% por debajo de los niveles de enero de 2020. El mes pasado, casi 30 millones de adultos vivían en hogares donde no había suficiente para comer, según la Encuesta de pulso de hogares de la Oficina del Censo de Estados Unidos, 28 por ciento más que antes de la pandemia. En Louisiana, el estado más afectado, una de cada cinco personas enfrenta ahora escasez de alimentos, muestra la encuesta, y las cifras son aún más graves entre los afroamericanos.



Millones están ocupados averiguando cómo conservar sus casas en lugar de pedir prestado contra ellos. Más de un tercio de los adultos estadounidenses que viven en hogares que se han atrasado en el pago de la renta o la hipoteca es probable que enfrenten el desalojo o la ejecución hipotecaria en los próximos dos meses, según la encuesta de la Oficina del Censo de diciembre.



A medida que el lanzamiento de las primeras vacunas COVID-19 infunde más optimismo en los mercados financieros, a muchos prestatarios que luchan con la deuda les resulta más difícil que nunca ver un camino hacia la recuperación, incluso después de las medidas de ayuda adicionales aprobadas por el Congreso en diciembre.



“La gente simplemente siente que se está acercando o tocando fondo”, dijo Bradford Botes, director de la firma de abogados de quiebras Bond & Botes en Birmingham, Alabama. "Estamos escuchando mucha más desesperanza".



Botes dijo que para muchas de las personas a las que su empresa ha asesorado en Alabama, Tennessee y Mississippi, los beneficios de desempleo del gobierno y los cheques de estímulo simplemente no han sido suficientes.



"Ese dinero fue utilizado por la gente sólo para sobrevivir", dijo. "El estímulo adicional no ha sido suficiente para hacer ningún tipo de diferencia para los estadounidenses promedio".

"Plomería oxidada"

Para ser claros, los paquetes fiscales aprobados por Washington se encuentran entre los más grandes que haya visto el país, y en gran parte se han dirigido a los más necesitados del país. En coordinación con el estímulo monetario, sin duda han ayudado a decenas de estadounidenses a mantener su empleo y a poner comida en la mesa.



Aún así, la creciente desigualdad económica que acompaña a esos esfuerzos ilustra las limitaciones de la respuesta, según los críticos.



Al flexibilizar las condiciones crediticias a través de la Fed, los legisladores pudieron apuntalar rápidamente a las grandes corporaciones y a las personas más ricas. Pero distribuir ayuda a empresas más pequeñas y trabajadores de bajos ingresos ha resultado ser mucho más desafiante.



Los retrasos en la prestación de asistencia, así como la confusión en torno a las reglas y los criterios de elegibilidad, obstaculizaron muchos de esos programas.



Por supuesto, no es casualidad que la maquinaria de la política monetaria funcionara sin problemas mientras el equivalente fiscal se tambaleaba. Se ve un uso más regular.



Durante aproximadamente cuatro décadas, los gobiernos de Estados Unidos. Han delegado en gran medida la gestión del ciclo económico a una Fed independiente, en línea con las ortodoxias económicas de la época, pero ahora están bajo un mayor escrutinio. La política fiscal, más adecuada para regular cómo se reparte el pastel, pasó de moda excepto como herramienta de crisis. Y durante ese mismo período, la desigualdad se amplió constantemente.



Según Fischer, la pandemia ha demostrado cómo la infraestructura que el gobierno de los Estados Unidos. Podría usar para llegar a los estadounidenses comunes está rota y necesita urgentemente una reforma.



"El Congreso hizo un buen trabajo al hacer llegar dinero a la gente, pero no logramos arreglar décadas de plomería oxidada", dijo. "El hecho de que la Fed tenga la infraestructura para realizar un programa de compra de bonos pero no hacer nada más es una elección, no una inevitabilidad".

Más ayuda

Por su parte, los funcionarios de la Fed han reconocido regularmente que el estímulo monetario está lejos de ser una panacea y que el banco central solo tiene herramientas limitadas para apuntar a resultados económicos específicos.



"La Fed no puede otorgar dinero a beneficiarios particulares", dijo a los periodistas el presidente de la Fed, Jerome Powell, durante una conferencia de prensa el 16 de diciembre. “Los funcionarios electos tienen el poder de cobrar impuestos y gastar y de tomar decisiones sobre hacia dónde, como sociedad, debemos dirigir nuestros recursos colectivos”.



Un portavoz del banco central se negó a proporcionar más comentarios.



En lo que respecta a la política fiscal, muchos economistas argumentan que no actuar en otra gran ronda de estímulos podría retrasar la recuperación económica justo cuando las vacunas se lanzan al público en general.



Millones de personas verán expirar sus beneficios por desempleo a mediados de marzo si no se prorrogan las medidas aprobadas por el Congreso en diciembre. Mientras tanto, los estados y el gobierno local podrían verse obligados a recortar aún más sus presupuestos ya tensos para compensar las pérdidas en los ingresos fiscales.



"Sin más ayuda, tendrán que hacer más recortes y recortar los servicios y eso afectará de manera desproporcionada a las familias y comunidades de menores ingresos", dijo Heidi Shierholz, quien se desempeñó como economista jefe del Departamento de Trabajo durante la administración de Obama y ahora está en el Departamento de Economía. Instituto de Políticas. Dijo que la ayuda integral para los gobiernos estatales y locales y los beneficios adicionales para los desempleados deberían ser la prioridad en la próxima ronda de medidas.



Economistas como Atwater también están haciendo sonar la alarma sobre las consecuencias a largo plazo de la creciente desigualdad de ingresos, que se ha asociado con un menor crecimiento económico, mayores tasas de criminalidad y un mayor malestar social.



“No se puede tener una economía y un sistema político sostenibles donde hay una población pequeña que se cree invencible y una población en crecimiento que se siente derrotada”, aseveró. "Lo mejor para el capitalismo es cerrar esta brecha".