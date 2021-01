EE.UU.: Detienen a hombre con 500 balas y acreditación no autorizada para investidura de Biden

Por Bloomberg



Un hombre originario de Virginia fue arrestado el viernes en un puesto de control de seguridad cerca del Capitolio de Estados Unidos con una pistola supuestamente no registrada y cientos de municiones, informó la policía.



Wesley Allen Beeler, de Front Royal, Virginia, fue arrestado por la Policía del Capitolio alrededor de las 18:30 horas, detalló un informe policial. Fue detenido en E Street y North Capital Street aproximadamente 800 metros del edificio.



Beeler, de 31 años, llevaba una pistola Glock 17 de 9 milímetros sin registrar junto con municiones, incluidas más de 500 rondas de 9 milímetros y 21 cartuchos de escopeta, según el informe policial. CNN, citando a una persona que no identificó, afirmó que también tenía credenciales no autorizadas para la inauguración de Biden.



Su madre, Charlotte Beeler, explicó en una entrevista telefónica que su hijo porta un arma para su trabajo como oficial de seguridad, su ocupación durante muchos años. La señora Beeler también comentó que no había tenido contacto con él desde el viernes, cuando se dirigía al trabajo.



Una portavoz de la policía del Capitolio, Eva Malecki, no respondió a una solicitud de información sobre el incidente.