Nadia Vado, la coach nicaragüense de vida plena

Por Roberto Fonseca / Ilustraciones: Luis Barahona (Garabatos)

Sus hijos nacieron casi ciegos y esa condición visual le cambió la vida. Nadia Vado hizo un alto en su exitosa vida profesional y se volcó a ellos.

“Los primeros años fueron complejos, muchas cirugías, terapias y hospitalizaciones. Transitar por la dificultad, me hizo convertir el dolor en gloria y replantearme nuevos horizontes”, expuso.

“Lo superé a través de la fe, enriquecí mi vida espiritual y ese fue mi principal sostén. Recibí todo el amor, apoyo y guía que había a mi alrededor. Hice de mí un espíritu resiliente, y entendí que si esto me ocurría es porque tenía un gran propósito. Uno de ellos, años después, fue la creación de mi fundación Niños 20/20”, agregó.

En el periodo 2012-2015, además de constituir la fundación Niños 20/20 para ayudar a menores de escasos recursos con dificultad visual, se certificó como instructora de yoga y meditación e inició su etapa como Coach de Vida, certificada por la Escuela Transpersonal de Coaching en España (avalada por la FIC).

Posteriormente se certificó como Consultora en Mindfulness en la Escuela de Desarrollo Transpersonal en España. “Una vez que todos mis hijos estaban escolarizados, inicié mi carrera como conferencista.

He sido de planear poco y más bien de dejarme guiar a través de todo lo que se me va presentando o inspirando de forma intuitiva. Empecé poco a poco dando talleres y conferencias a empresas en Nicaragua”.

En 2019 impulsó un proyecto pionero. Desarrolló una Gira Nacional de conferencias titulada “De la escasez a la abundancia”, que la llevó a recorrer toda la geografía nacional con un mensaje de consciencia para el buen vivir.

En 2020, sus planes eran internacionalizarse como conferencista en temas de crecimiento humano y espiritual, sin embargo, la pandemia de la COVID-19 irrumpió y cambiaron los planes.

“La pandemia me llevó a reinventarme. Empecé a dar talleres y conferencias a nivel virtual y esto me permitió aún más la internacionalización que buscaba. Para mí este año, a pesar de haber sido complejo, fue el año para “crear”: saqué un libro, un audio libro, un diario, un podcast, una nueva columna en La Prensa de Nicaragua y fundé el Club de las 5 am. Todo esto me permitió crecer personal y profesionalmente”, aseguró.

Su libro, Elijo crecer, es bestseller en español en la plataforma de Amazon, ya que durante un tiempo fue el número 1 en ventas.

Antes de finalizar el presente año, además, lanzará su próximo libro Elijo crecer: Diario de Reflexión. “El libro es algo que traía en mi mente desde que mis hijos estaban muy pequeños.

Empecé a escribir mis testimonios en mi perfil personal de Facebook y noté que a mis familiares y amigos les gustaba y conectaban con el mensaje. Entonces empecé a madurar la idea hasta que decidí que en el 2020 publicaría mi primer libro”, relató.

“Escribirlo fue como organizar las experiencias más significantes que había vivido en diferentes etapas de mi vida. Así mismo, fue juntar el conocimiento más significativo que había aprendido acerca del desarrollo personal. Publiqué el día de mi cumpleaños 40 y con ello sentí que cerré una etapa de mi vida para entrar a una nueva, que es la que estoy viviendo”, concluyó.

El club 5:00 a.m.

* Surgió motivado por un pensamiento de Robin Sharma, un gurú mundial de Liderazgo, que reza así: “La mayor victoria se consigue en horas de la madrugada, cuando nadie te mira y todos duermen”.

* Es un grupo abierto e inclusivo, cuya filosofía es “ser productivos y no estar en las pantallas”, por lo que el grupo se habilita para compartir y hacer preguntas entre las 5 am y las 7 am hora de Centroamérica, cada día.

* Para incorporarse se hace una contribución simbólica de US$5 para la Fundación Niños 20/20 y se utiliza la aplicación Telegram para conectarse.

* Los participantes tienen un acompañamiento y apoyo emocional de un grupo cuyo objetivo es el mismo: despertar de madrugada para entrenar.

* El propósito es adquirir una rutina de madrugada, con horarios y herramientas calificadas para conseguir el bienestar integral en los participantes. Por el Club han transitado varias generaciones de latinoamericanos.