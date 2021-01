Por Velia Jaramillo / Colaboraron Claudia Contreras y Gabriela Melara (El Salvador), Daniel Zueras (Costa Rica y Honduras), Roberto Fonseca (Nicaragua), Christa Bollman (Guatemala) y Luis Alberto Sierra (Panamá). Diseño de Portada: Miguel Bueso / Ilustraciones: Luis Barahona (Garabatos)

Presentamos 13 historias extraordinarias de reinvención, solidaridad, heroísmo, hitos. Los 13 protagonistas de Centroamérica Inspira 2020 son solo una minúscula partícula entre el universo de millones de centroamericanos que nos hicieron fortalecer el orgullo por ser parte de esta región.

Conozca a los admirados de la región por los centroamericanos

Estos son los dichos y hechos de los centroamericanos que nos inspiraron en 2020: (Clic en el nombre para conocer su historia)

Byron Vásquez. Guatemala

“Es tiempo de terminar con los divisionismos. Cada persona tiene claro su contexto político, pero eso no impide ser solidarios y dejar de pelear entre izquierda y derecha. Es justo que Guatemala empiece a verse de otra manera, sin prejuicios”.

Nelson Mejía. El Salvador

WeSpark, su agencia de Innovación, está basada en tres principios: Resolver problemas complejos de clientes con métodos de innovación, crear métodos de innovación que son únicos y que esos métodos sean enseñados a diferentes personas, que la innovación se expanda.

Gaby Asturias. Guatemala

Hasta principios de diciembre de 2020, su herramienta ALMA tuvo 84.455 interacciones con personas a través de sus diferentes plataformas que conforman el Sistema, de las cuales 11.1% eran casos sospechosos de COVID-19 según los síntomas que reportaron los usuarios.

Sebastián Pastor. Honduras

“Los jóvenes hondureños debemos poner los pies en esas tierras, entender lo que vive cada día la gente menos privilegiada de nuestro país”.

Recomendamos: Empresas Centenarias, constructoras de la economía de Centroamérica

Fernando Valerio. Honduras

“Hemos usado los tratamientos según nuestra experiencia clínica en primera línea de batalla”. Catracho fue elegido entre más de 30.000 ensayos a nivel mundial para presentarlo en un congreso en Suiza, realizado en septiembre.

José Aguilar. Costa Rica

“La solidaridad no solo es buena en el sentido moral, sino que es buen negocio. Ojalá el amor al prójimo, con inteligencia, nos permita entender que el desarrollo no es más a la izquierda ni más a la derecha, sino que debemos ir hacia delante juntos”.

Adolfo Chaves. Costa Rica

“Nosotros hemos ligado (la misión espacial) al monitoreo ambiental, que para Costa Rica y toda Centroamérica es fundamental”.

Jorge Barahona. Panamá

“Eran vidas humanas las que estaban al otro lado del río, estamos entrenados para hacer ese rescate. Pensamos en los bebés que tenían más de 24 horas allí”.

Marvin Castillo. Panamá

“Decidí que no solamente tenía que fortalecer la educación de mi hijo, sino la de todos los niños panameños, porque si no lo hacíamos íbamos a perder competitividad como país”.

Dino Safie. El Salvador

“Como Solidaritón “hemos dado 10.000 canastas solidarias, construido casas desde cero o ayudado a reparar casas que se han dañado por las tormentas que azotaron a El Salvador en el 2020”.

Roberto Vidrí. El Salvador

“La cirugía oncológica es un mundo complejo. Es trabajo multidisciplinario, en equipo, con oncólogos médicos, radioterapia, cirujanos, patólogos, radiólogos. Me gusta ayudar a estos pacientes ante, posiblemente, la peor noticia que recibirán en su vida – “tiene cáncer”.

Nadia Vado. Nicaragua

“La pandemia me llevó a reinventarme. Me permitió la internacionalización que buscaba”.

Leonel Arguello. Nicaragua

“Pasé varios meses durmiendo muy pocas horas, para atender a personas que me decían: “Doctor, me estoy ahogando, no puedo respirar”.