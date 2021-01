Tormenta de nieve siembra el caos en España

POR AFP



Una tormenta de nieve que ha dejado al menos tres muertos paralizaba este sábado parte de España, especialmente Madrid, con cientos de automovilistas bloqueados, el aeropuerto cerrado y esquiadores o trineos en las calles, mientras no se vislumbra una mejora de las condiciones meteorológicas.



Este temporal, bautizado "Filomena", hizo que se declarara la alerta roja en cinco regiones de España, entre ellas Madrid.



"Evitemos los desplazamientos y sigamos las indicaciones de los servicios de urgencia. Seamos muy vigilantes", tuiteó el primer ministro Pedro Sánchez y saludó el trabajo de los "profesionales que intentan acudir en ayuda de las personas atrapadas por la nieve".



"A pesar de las condiciones meteorológicas extremadamente difíciles, el número de incidentes es relativamente limitado, pero lamentamos la muerte de tres personas", declaró el ministro del Interior en una conferencia de prensa. Una de las víctimas es un hombre encontrado enterrado bajo la nieve en Zarzalejo, al noroeste de Madrid, precisó su ministerio.



Por su parte, el rey y la reina de España comunicaron en la misma red social su "dolor" y expresaron su "preocupación" después de conocer el número de víctimas de la tormenta, pidiendo "la máxima vigilancia frente a los riesgos del hielo y la nieve".



Las vías terrestres, ferroviarias y aéreas han sido cortadas por las violentas borrascas de nieve que se abaten desde el viernes por la tarde sobre gran parte del país.



Según el ministerio del Interior, casi 20.000 kilómetros de 650 carreteras y puentes se han visto afectados por problemas de tráfico.



El ministro insistió en que las "nevadas van a pasar a ser heladas" en los próximos días, y las temperaturas de hasta -10 grados están previstas para la semana entrante.



En la capital, que no había conocido semejante nevada desde 1971, se vieron esquiadores en la célebre plaza de la Puerta del Sol e incluso a un hombre en un trineo tirado por cinco perros.



"La situación es de extrema gravedad" en Madrid, advirtió el alcalde José Luis Martínez Almeida en Twitter, e instó a los habitantes a no salir de sus casas.



"Trabajamos para liberar los accesos a los hospitales lo más rápido posible, pero es algo complicado mientras sigue nevando", dijo el alcalde a la cadena de televisión La Sexta, y afirmó haber obtenido el apoyo del ejército desde el viernes.



La unidad militar intervino en varios ejes viales, con sus vehículos quitanieves, y acudió en ayuda de los automovilistas atrapados por la nieve. Según los servicios de emergencia de la región de Madrid unos "1.500 vehículos" fueron "liberados" este sábado por la mañana.



Todos los establecimientos educativos, desde los jardines de infancia hasta las universidades, permanecerán cerrados lunes y martes. En la capital los autobuses públicos fueron suspendidos, así como la recogida de basura. Además, fue cerrado el aeropuerto internacional de Barajas desde el viernes por la noche y así seguirá toda la jornada del sábado por "razones de seguridad".



El viernes, ya fueron anulados una treintena de vuelos y otros tantos fueron obligados a aterrizar en otros lugares.

- Partidos anulados -

Varios partidos de la liga española de fútbol fueron postergados sine die, como el del Atlético de Madrid frente al Athletic Bilbao, pues los jugadores del equipo vasco no pudieron aterrizar.



El partido de baloncesto España-Croacia, previsto el sábado a las 18H00 en Madrid también fue anulado.



"Ante la situación provocada por la tormenta Filomena", todos los trenes con salida o destino Madrid fueron anulados, indicó la sociedad ferroviaria nacional Renfe. Al menos dos líneas de metro tuvieron que interrumpir su tráfico en la capital.



Además, la nieve perturbó la circulación en unas 400 carreteras, según la autoridad de transportes.



Además de Madrid, Aragón (noreste), la región de Valencia (este), Castilla-La Mancha (centro) y Cataluña (noreste) fueron las zonas más afectadas por esta tormenta.



En total, 36 de las 50 provincias españolas están afectadas por alertas meteorológicas de nieve.



Cataluña prohibió la circulación de camiones, igual que Castilla-La Mancha, donde 1.300 camiones estaban estacionados en varias zonas de la región.



Patricia Manzanares, una automovilista, relató a la televisión nacional estar bloqueada desde hace "15 horas", sin alimentos, en la autopista M40 de la región de Madrid.



"Estoy aquí desde las 19h de ayer, somos muchos en esta situación, y pronto nos quedaremos sin gasolina" para hacer funcionar la calefacción en el coche, agregó.