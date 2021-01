Twitter bloqueará la cuenta de Trump por 12 horas y amenaza con prohibirlo

Por AFP



Twitter anunció que bloqueará la cuenta de Donald Trump en esta red social durante 12 horas y aseveró que si hay futuras violaciones de sus políticas suspenderán de manera permanente la cuenta del mandatario estadounidense.



"La cuenta de @realDonaldTrump se bloqueará durante 12 horas después de la eliminación de estos Tweets. Si no se eliminan los Tweets, la cuenta permanecerá bloqueada", escribió Twitter.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM