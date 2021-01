BCIE realizará estudios de viabilidad para proyecto del Tren del Pacífico en El Salvador

Por E&N



El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció hoy que estará ejecutando una Cooperación Técnica no reembolsable por US$450.000 la cual fue recientemente aprobada por parte de la República de Corea a través de una Cooperación Técnica no reembolsable en el marco del Fondo Fiduciario de Donante Único Corea-BCIE (KTF). El objetivo es determinar la viabilidad del desarrollo de la red ferroviaria del país para carga y pasajeros incluida la del Proyecto del Tren del Pacífico.



A través de la Cooperación Técnica que será ejecutada por el BCIE se estará realizando el análisis de la demanda del servicio ferroviario de carga y pasajeros dentro del país, se proveerán las recomendaciones en cuanto al uso de tecnologías y alternativas óptimas para contar con una red ferroviaria eficiente y en cuando a los sistemas adecuados para conectar segmentos identificados dentro del país. Asimismo, se conducirán los respectivos análisis económicos-financieros, legales y regulatorios que permitirán la estructuración de una Asociación Público-Privada, se elaborarán los planes de gestión y evaluación socioambiental y se fortalecerá la capacidad institucional de las entidades encargadas del sistema ferroviario del país al igual que se contribuirá con la transferencia de conocimientos de parte del sector ferroviario de origen surcoreano.



El Presidente Ejecutivo en funciones del BCIE, Jaime Diaz, dijo: “la participación del Banco como entidad implementadora de esta importante Cooperación Técnica no reembolsable otorgada en el marco del Fondo Fiduciario de Donante Único Corea-BCIE es un paso más para la consolidación de las relaciones del BCIE, los países de la región Centroamericana y la República de Corea, lo cual sin duda seguirá trayendo muchos beneficios a los países de nuestra región”.



Diaz informó que la Cooperación Técnica contribuirá a promover la transformación económica y comercial de El Salvador, a mejorar los flujos comerciales y la seguridad del transporte terrestre, a reducir la congestión de carreteras y a reducir las emisiones de gases por el efecto invernadero lo que contribuirá sin duda a mitigar el impacto del cambio climático en el país.



Se espera que la ejecución de la Cooperación Técnica inicie durante el 1er trimestre del 2021.