La Opep+ surge del caos de 2020 para enfrentar una delicada ley de equilibrio

Por Bloomberg



Al terminar uno de los años más tumultuosos de la historia del petróleo, la OPEP + enfrenta una tarea delicada.



La alianza de productores liderada por Arabia Saudita y Rusia debe decidir si puede continuar restaurando los suministros de crudo sin volcar la recuperación de precios para la que pasaron la mayor parte de 2020 trabajando.



Moscú cree que el grupo, que recortó la producción durante la pandemia, puede reactivar otros 500.000 barriles por día de capacidad inactiva en febrero, además de un aumento previsto para este mes. Riad, que ha favorecido una mayor cautela, mantiene en secreto sus propias opiniones.



"Las perspectivas para la primera mitad de 2021 son muy dispares", dijo el domingo el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, en una reunión preparatoria. "Todavía hay muchos riesgos a la baja que enfrentar".



Independientemente de lo que decidan en última instancia, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios no dejan nada al azar.



Con su reunión del 4 de enero, la coalición pasará a reunirse todos los meses, en lugar de unas pocas veces al año, para ajustar los niveles de producción con mayor precisión.



Después de las brutales lecciones impartidas durante los últimos 12 meses, el impulso de microgestión es comprensible.



Choque de Crude



Los desafíos del año pasado para la OPEP + comenzaron en febrero, cuando la demanda de petróleo en China colapsó un 20% cuando el mayor importador del mundo se bloqueó para vencer al coronavirus emergente.



Riad y Moscú luego se enfrentaron sobre cómo responder al impacto de la demanda, una disputa que rompió la alianza de 23 naciones y marcó el comienzo de una cruel guerra de precios . En abril, el mundo estaba tan inundado de crudo que los futuros estadounidenses cotizaban por debajo de cero por primera vez en la historia.



Las relaciones solo se arreglaron después de la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un mediador poco probable, después de haber criticado al cártel durante años, sin embargo, Trump negoció un acuerdo de paz que resultó en los mayores recortes de producción de la OPEP.



La eliminación progresiva de esas restricciones está provocando nuevas controversias.



El mes pasado, las conversaciones de la OPEP + llegaron a un punto muerto de cinco días cuando Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos , aliados incondicionales durante años en las esferas política y energética, no estuvieron de acuerdo sobre la rapidez con la que reactivar los barriles inactivos.



Aliados divididos



Si bien el reino quería retrasar cualquier aumento durante tres meses, su vecino, ansioso por monetizar las inversiones en capacidad y promover un nuevo índice de referencia petrolero regional, presionó por un calendario más rápido.



Aunque se alcanzó un compromiso, la breve ruptura en su asociación de larga data, que en un momento vio a Abu Dhabi insinuar que finalmente dejaría la OPEP, ha dejado una sombra siniestra.



El ritmo de restauración de la producción ocupará a los productores el lunes. Actualmente, con 7,2 millones de barriles al día inactivos, o alrededor del 7% de los suministros mundiales, los productores han decidido devolver otros 1,5 millones de barriles al día en cuotas cuidadosamente calibradas.



El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, señaló su disposición a seguir adelante y dijo el mes pasado que los precios están en un rango óptimo de 45 a 55 dólares el barril. Si la OPEP + se abstiene de impulsar las exportaciones, sus competidores simplemente llenarán el vacío, dijo.



“El mercado necesita el petróleo”, dijo Jan Stuart, economista energético global de Cornerstone Macro LLC. “La opinión predominante en la OPEP + parece ser que hay que ir por la cuota de mercado. No se puede subsidiar la devolución del esquisto estadounidense".



El ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, no ha expresado públicamente una preferencia más allá de su intención de mantener a los especuladores "alerta".



El domingo, un panel de expertos técnicos de la OPEP + conocido como Comité Técnico Conjunto se reunió para evaluar la implementación de los recortes de producción en nombre de los ministros.



La aparición de las vacunas ha creado una perspectiva "más saludable" para el consumo de petróleo, que pronto "cambiará de marcha atrás a marcha adelante", dijo Barkindo al comienzo de la reunión.



Los precios del petróleo se han estabilizado por encima de los 50 dólares el barril en Londres a pesar de la promesa de la OPEP de un suministro adicional, reforzado por el desarrollo de vacunas y el sólido uso de combustible en Asia. La oferta y la demanda deberían permanecer equilibradas en general en la primera mitad del año, según la Agencia Internacional de Energía con sede en París.



"El mercado tiene un apoyo subyacente y, como tal, debería ignorar un modesto aumento en la oferta de la OPEP +", dijo Doug King, director de inversiones del Merchant Commodity Fund, que administra 170 millones de dólares.



Es una elección que también podría ser un alivio para los miembros de la OPEP + como Irak . Bagdad está sumida en una creciente crisis económica que solo se ve agravada por los límites a las ventas de petróleo, y está luchando por superar una acumulación de recortes de producción atrasados ​​a partir de 2020.



Demanda incierta



Pero también hay un argumento para retener los barriles adicionales.



Las refinerías de petróleo aún no han tenido la oportunidad de absorber el aumento de la oferta de este mes, y una cepa de virus más infecciosa está empañando las perspectivas de la demanda.



Si bien la AIE no anticipa ningún superávit nuevo, advirtió que el exceso de inventario existente se mantendrá hasta finales de año si la OPEP + abre los grifos. A pesar del repunte del mercado, los precios del crudo se mantienen muy por debajo de los niveles que la mayoría de los miembros de la OPEP necesitan para cubrir el gasto público .



Finalmente, la OPEP + debe sortear el impacto del presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha indicado que está dispuesto a reactivar un pacto nuclear con Irán que podría liberar más de 1 millón de barriles por día de exportaciones de petróleo actualmente bajo sanciones estadounidenses.



"Parece que la OPEP + está tratando de conducir un petrolero gigante a través de una recta estrecha", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS Group AG en Zúrich.