Maduro busca convertir a Venezuela en una economía totalmente digital ante hiperinflación

Por Bloomberg



El Gobierno de Venezuela planea pasar a una economía totalmente digital, ya que la hiperinflación ha hecho que los billetes de bolívares sin valor prácticamente desaparezcan y la dolarización se expanda a través del sistema financiero local.



El dólar estadounidense ha operado como una válvula de escape para Venezuela en medio de las sanciones estadounidenses y el colapso de los ingresos petroleros, dijo el viernes el presidente Nicolás Maduro en una entrevista televisada con Telesur. Dijo que el 18.6% de todas las transacciones comerciales son en dólares, mientras que el 77,3% se realizan en bolívares con tarjetas de débito. Solo el 3.4% se paga con billetes de bolívares.



“Tienen una guerra contra nuestra moneda física. Estamos avanzando este año hacia una economía digital más profunda, en expansión. Me he fijado el objetivo de una economía que sea 100 por ciento digital”, dijo Maduro, y agregó que el dinero físico eventualmente desaparecerá.



Es el último y ambicioso plan monetario del presidente de Venezuela, sin garantía de éxito. En 2017, con el bolívar en caída libre, Maduro prometió que la nación crearía una criptomoneda llamada Petro, respaldada por reservas de petróleo, gas, oro y diamantes. El Petro se lanzó en 2018; Estados Unidos lo llamó una estafa.



La moneda venezolana ha perdido el 99% de su valor durante tres años de hiperinflación, lo que ha obligado al país a emitir billetes de mayor denominación que a su vez se vuelven inútiles en un tiempo récord. La inflación se disparó un 5.790 por ciento en los últimos 12 meses, según el índice Café con Leche de Bloomberg News .



El billete más grande ahora en circulación, 50 mil bolívares, vale alrededor de 0.04 dólares. El gobierno retrasó los planes de emitir un billete de 100 mil bolívares, que actualmente valdría menos de 0.10 dólares.



Después de que los precios del combustible anteriormente subsidiado aumentaran en junio, el efectivo ahora solo se usa para viajar en transporte público, y el metro de Caracas deja de cobrar a los pasajeros debido a la escasez de efectivo.



Desde finales de 2019, los bancos locales han comenzado lentamente a ofrecer cuentas y productos financieros en dólares estadounidenses, pero siguen siendo limitados ya que no existe un sistema de compensación que permita transacciones digitales en dólares estadounidenses.



Algunos bancos han tenido reuniones técnicas con el banco central de Venezuela en un intento por resolver el problema en medio de un alto escepticismo y cautela debido a las sanciones de Estados Unidos. Pero Maduro se comprometió a crear "formatos de pago" que permitan transacciones con cuentas corrientes y de ahorro en dólares estadounidenses.



Un funcionario de prensa del Banco Central de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



A pesar de prometer expandir el uso del dólar estadounidense en la economía, Maduro dijo que no se produciría una dolarización formal. “Venezuela tiene su moneda y la vamos a defender”, dijo.