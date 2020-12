Más de 4,4 millones de vacunas han sido aplicadas en el mundo según rastreador

Por Bloomberg



Ha comenzado la mayor campaña de vacunación de la historia. Se han administrado más de 4,4 millones de dosis en nueve países, según datos recopilados por Bloomberg. La entrega de miles de millones más será uno de los mayores desafíos logísticos jamás asumidos.



Las vacunas en los EE. UU. Comenzaron el 14 de diciembre con los trabajadores de la salud, y hasta ahora se han administrado 1,94 millones de dosis , según un recuento nacional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Bloomberg también está rastreando las dosis a nivel estatal y territorial para dar una imagen de cómo va el despliegue en todo el país.



Estados Unidos está asignando 5,1 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech y 6 millones de dosis de la inyección de Moderna para su distribución durante esta semana. Ambas vacunas requieren dos dosis tomadas con varias semanas de diferencia. Las segundas dosis se mantienen en reserva hasta que estén listas para ser administradas.



Esfuerzo global para detener a covid



La vacuna Pfizer-BioNtech ahora ha sido aprobada en países de América del Norte, Europa y Medio Oriente, donde comienzan las vacunaciones esta semana. Se descubrió que la vacuna Pfizer-BioNTech y la inyección de Moderna reducen las infecciones por coronavirus en 95% en ensayos de decenas de miles de voluntarios.



Otros países se han adelantado a las vacunas. China y Rusia autorizaron sus propias tomas en julio y agosto, antes de que hubieran sido completamente probadas. Desde entonces, han vacunado a más de un millón de personas.



La línea de tiempo de I + D



Bloomberg está siguiendo el desarrollo de nueve de las vacunas más prometedoras del mundo. Un total de seis vacunas están ahora disponibles para uso público, en cantidades limitadas, en docenas de países.



Las naciones han invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de nuevas tecnologías de vacunas, probándolas en miles de voluntarios, ampliando la fabricación y luego llevándolas al mercado en un tiempo récord.



Ninguna de estas vacunas, por sí sola, es suficiente para inocular una población mundial de unos 7.800 millones de personas. Pero juntos representan la mejor oportunidad para la humanidad de poner fin a un flagelo que se ha cobrado más de 1,7 millones de vidas y ha provocado una calamidad económica mundial.



Contratos de vacunas



Desesperados por el alivio de la peor pandemia en un siglo, los países han llegado a acuerdos para asegurar el acceso a las vacunas. Según nuestro recuento, ya se han reservado 8.150 millones de dosis .



Eso sería suficiente para cubrir más de la mitad de la población mundial (la mayoría de las vacunas usan dos dosis), si las inyecciones se distribuyeran de manera uniforme. Eso, sin embargo, no ha sucedido. Los países ricos han acumulado amplios acuerdos de suministro, y los requisitos de almacenamiento ultrafrío dificultan la entrega de algunas vacunas en lugares remotos. Algunos países pueden tener que esperar hasta 2022 o más tarde antes de que los suministros estén ampliamente disponibles.



La inyección de dos dosis de AstraZeneca Plc es el líder inicial, con acuerdos previos a la compra que cubrirían a 1,46 mil millones de personas, más del doble que cualquier otro candidato. En total, Bloomberg ha identificado más de 90 acuerdos.



No todas las vacunas funcionan con certeza. Bloomberg eliminó del conteo 51 millones de dosis reservadas por Australia para una vacuna de cosecha propia que fracasó en los ensayos clínicos el 10 de diciembre. Un día después, Sanofi y GlaxoSmithKline Plc anunciaron un retraso en sus ensayos clínicos después de sufrir su propio revés.



Las estrategias para asegurar las vacunas variaron ampliamente. Estados Unidos llegó a acuerdos unilaterales para toda su oferta. Docenas de países recibirán vacunas a través de Covax, un consorcio respaldado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar una distribución equitativa de las vacunas. Un acuerdo negociado por el multimillonario mexicano Carlos Slim entregará vacunas baratas en la mayor parte de América Latina.



Los acuerdos se incluyeron en el análisis de Bloomberg solo si tenían información sobre qué compañía fabricará la vacuna, cuántas dosis están cubiertas y qué países es probable que la reciban. Es probable que se fabriquen miles de millones de vacunas fuera de dichos acuerdos. India, que tiene acuerdos para fabricar 2.200 millones de dosis, planea enviar vacunas a otros países de su región.



Las vacunas contra el coronavirus están llegando al mercado a un ritmo récord, reduciendo años del tiempo de desarrollo típico. Esa velocidad ha sido financiada en parte por países ricos como Estados Unidos, cuyo programa Operation Warp Speed ​​ayudó a subsidiar el desarrollo y la fabricación de media docena de nuevas vacunas.



La riqueza ha llevado a esos países al frente de la línea. También les permite a algunos cubrir sus apuestas asegurando dosis de una variedad de fabricantes. Canadá, con una población de 38 millones, tiene contratos con al menos siete empresas para suministrar suficientes vacunas para 112 millones de personas, y eso no incluye las vacunas que acordó comprar a través del consorcio Covax.



Rusia y China no están haciendo el mismo tipo de acuerdos. En cambio, dependerán de vacunas de producción nacional, como las inyecciones Sputnik V realizadas por el Centro Gamaleya con sede en Moscú o las fabricadas por el gigante farmacéutico estatal de China, Sinopharm. Si bien China no revela cuántas dosis ordena el gobierno a los fabricantes locales, se supone que esas empresas proporcionarán tanto como la población necesite.