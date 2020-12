¿Por cuánto tiempo se permanece inmune al covid-19 luego de ser contagiados?

Por El Economista (México)



Países del mundo entero comienzan a permitir el uso de emergencia de distintas vacunas contra el virus SARS-CoV-2, causante de covid-19. Farmacéuticas como Pfizer y BioNTech, que para nuestro país han acordado el suministro de 34 millones, son una de las primeras en ser aprobadas en el mundo. Detrás, al menos otras siete están en instancias concluyentes.



Sin embargo, la información hasta ahora sobre la presencia de inmunidad detonada en los organismos receptores de las distintas vacunas, así como las pruebas sobre prevalencia de anticuerpos suficientes para garantizar la protección ante una nueva infección en aquellas personas que ya han dado positivo, es sumamente escasa dado que somos testigos del desarrollo de vacunas e investigación sobre el virus en tiempo real.



Dos semanas atrás, la Universidad de Oxford, en colaboración con la unidad de hospitales de la misma institución, publicó un estudio con evidencias de que una gran mayoría de personas que padecieron covid-19 y desarrollaron anticuerpos permanecen prácticamente inmunes a una nueva infección por aproximadamente seis meses.



El estudio fue resultado de un programa de pruebas de covid-19 efectuado a lo largo de 30 semanas —de abril a noviembre de 2020—, del que participaron 12,180 trabajadores de la salud de la red de hospitales de dicha universidad, de los cuales 1,246 habían desarrollado anticuerpos, ya fuera porque presentaron síntomas de covid-19 en algún punto del año o bien fueron asintomáticos.



De los 1,246 trabajadores con anticuerpos ninguno desarrolló una nueva infección sintomática durante esas 30 semanas. Solamente tres individuos dieron positivo pero no presentaron ningún tipo de sintomatología.



“Este estudio en curso ha demostrado que estar infectado con covid-19 ofrece protección para la mayoría de las personas durante al menos seis meses. No encontramos nuevas infecciones sintomáticas en ninguno de los participantes que dieron positivo en la prueba de anticuerpos, mientras que 89 de los que dieron negativo contrajeron el virus.



Esta es una muy buena noticia, porque podemos estar seguros de que, al menos a corto plazo, la mayoría de las personas que contraen covid-19 no lo volverán a tener”, declaró David Eyre, miembro de la Departamento de Salud Pública de Nuffield, en Oxford.



Se trata, remarcan los especialistas de la universidad, de una preimpresión, por lo que el estudio deberá de someterse al escrutinio de la comunidad científica. Sin embargo, advierte el documento publicado en la página oficial del estudio, no existen pruebas suficientes para emitir un juicio sobre la protección más allá de los seis meses después de haber dado positivo.



¿Podríamos necesitar más de una vacuna por año?



Por su parte, The New England Journal of Medicine presentó los resultados de un estudio de inmunogenicidad de la vacuna mRNA-1273, desarrollada por el laboratorio Moderna —al igual que la de Pfizer-BioNTech, con dos dosis requeridas y con base en un ácido ribonucleico mensajero, aunque con importantes variantes entre ambas—, misma que ha resultado en una extensión de hasta 119 días después de la primera dosis y 90 días después de la segunda.



El estudio se efectuó en 34 pacientes adultos sanos, de 18 a 71 años, estratificados en tres grupos de edad, los cuales recibieron dos dosis espaciadas por 29 días, con 100 microgramos por oportunidad. Las gráficas de cada grupo de edad muestran reacciones similares. En el día 119 los anticuerpos neutralizantes seguían siendo detectados en cada organismo, aunque su disminución es franca.



Los números presentados en el estudio demuestran que para el grupo de voluntarios de entre 18 y 55 años (15 participantes) la neutralización del pseudovirus disminuyó hasta en 50% en el día 119, aunque hubo individuos (4 participantes) cuyas reacciones favorables seguían en ascenso hasta ese punto. No es el mismo caso para los grupos de 56 a 70 años y mayores de 71 años. En estos la disminución fue generalizada en mayor o menor medida, de 50% a 75%.



La estimación según la gráfica, a falta de resultados que se darán con el paso del tiempo, es que la presencia de anticuerpos neutralizadores de SARS-CoV-2 en general desaparecerá por completo antes de un año. Las pruebas en este caso indican que, al menos por ahora, los esquemas de vacunación contra covid-19 deberán efectuarse en más de una ocasión en breve tiempo.



“Todo esto no quiere decir que la vacuna de Moderna no sea efectiva. Incluso con estos números bajos, los anticuerpos aún pueden ser total o parcialmente protectores. Eso aún está por verse. Además, el estudio solo analiza 34 pacientes. Las conclusiones extraídas de conjuntos de datos tan pequeños deben tomarse como una pizca de sal, pero aún así debemos tomarnos los resultados en serio. Estos datos pueden ser el primero de muchos indicadores de que las vacunas no duran tanto como esperaríamos”, explica el científico y exinvestigador de Harvard William Haseltine en su columna para Forbes en Estados Unidos.



¿Qué vacunas están a solo un paso?



Comirnaty - Pfizer-BioNTech (aprobada en diversos países) mRNA-1273 - Moderna (aprobada en Canadá, uso de emergencia en EU) Sputnik V - Instituto de investigación Gamaleya (Fase 3, aprobada en Rusia) Convidecia - CanSino Biologics (Fase 3, uso limitado en China) EpiVacCorona - Vector Institute (Fase 3, uso limitado en Rusia) CoronaVac - Sinovac (Fase 3, uso limitado en China) BBIBP-CorV - Sinopharm (Fase 3, aprobada en EAU y Baréin, uso limitado en China)