Contundente mensaje del ministro de Salud de Costa Rica a ciudadanos en medio de la pandemia

Por CRHoy

Ante la saturación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para atender a los pacientes más críticos de COVID-19, el ministro de Salud Daniel Salas pidió a la población reforzar las medidas de prevención en momentos en los que la población disfruta de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Según la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) las camas críticas de UCI están prácticamente al 100% de capacidad. Incluso, el sábado 4 pacientes ingresados no encontraron espacio.

La CCSS tiene como capacidad máxima 349 camas de UCI (116 críticas, con 99 ocupadas) y 986 de salón. De camas severas hay 233, pero solo 63 están disponibles.

Las camas de UCI se dividen en camas críticas que cuentan con soporte técnico y de talento humano especializado como intensivistas, terapeutas respiratorios, enfermeros calificados y otros perfiles especializados para afrontar cualquier enfermedad.

Mientras, las camas severas son las que no cuentan con todos esos recursos de equipamiento y apoyo profesional para atenciones a pacientes muy graves.

Por ejemplo, una cama crítica permite tener hasta 3 enfermeras para atender a un solo paciente infectado.

“Es muy duro. Muy difícil. Habíamos hecho muchas cosas para no llegar acá. Hay un sector que está abarrotando centros comerciales, calles, recintos. En un pasado, por temor del virus, estaban cumpliendo las medidas. Pero, todo eso quedó atrás”, aseguró Salas.

El jerarca explicó que las camas críticas permiten ofrecer un tratamiento más especializado que, en determinados escenarios, podría ser trascendental para salvar la vida de un paciente.

“No tenemos UCI en este momento para pacientes críticos. Una tercera parte que ocuparán una cama UCI requerirán al menos soporte renal y esas camas ya no están disponibles. Se están ocupando rápidamente. Ya no hay (…) Hacer una fila en una tienda es opcional, hacer fila para ocupar una UCI no es opcional”, expresó el ministro.

Salas también lanzó un llamado a quienes se están concentrando en fiestas o actividades con burbujas o núcleos que no son los suyos.

“Se está mezclando gente, amigos, fiestas, gente que no es de nuestra misma burbuja también es opcional. Eso incrementará contagios. Estamos buscando la normalidad obligatoriamente. Queremos obligar a que el virus se comporte diferente. Que nos dé chance de ir a todos los lugares, pero el virus no entiende”, apuntó el funcionario.

La cantidad de personas fallecidas por COVID-19, desde que inició la emergencia sanitaria, asciende a 1.996 personas.

Asimismo, la cantidad de casos totales supera los 157 mil y los recuperados rondan los 125.000.