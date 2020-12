Renuncia encargado de gestionar la pandemia en Guatemala

Por AP



El epidemiólogo Edwin Asturias, titular de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, informó el martes que envió una carta al presidente Alejandro Giammatteisu anunciándole su salida de ese ente.



En la misiva le explica al mandatario que su renuncia se debe a que la Universidad de Colorado en Estados Unidos le solicitó que regrese a sus funciones. Asturias había pedido permiso a la universidad para gestionar la pandemia en Guatemala.



“Considero que la comisión que puso a mi cargo ha cumplido con la mayoría de su cometido, y la Universidad de Colorado a la que pertenezco, me ha solicitado retornar a los Estados Unidos, para continuar cumpliendo con mis funciones académicas”, señala. La comisión se creó el 30 de mayo y Asturias asumió el 4 de junio. Ahora pasará a ser parte del Ministerio de Salud Pública, ya no reportará directamente al presidente Giammattei.



La salida de Asturias se da en medio de un repunte de casos de coronavirus. Según las proyecciones, a mediados de diciembre, se daría un incremento importante en los contagios debido a las condiciones de hacinamiento en los albergues montados tras el paso de las tormentas Eta e Iota el mes pasado. Más de 300.000 guatemaltecos se encuentran en esos refugios que según expertos no cumplen con las medidas sanitarias.



En Guatemala se han registrado alrededor de 126.000 casos y 4.286 fallecidos de COVID-19 hasta el momento, según los reportes oficiales. La capital del país sigue liderando las estadísticas, aunque debido a los efectos de las lluvias los departamentos de Alta Verapaz e Izabal tendrían un repunte de contagios.