Council of The Americas: Centroamérica debe buscar armonizar CAFTA con T-MEC

Centroamérica debería armonizar unilateralmente sus marcos regulatorios comerciales y laborales, establecidos en el CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana), con el nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como T-MEC, con el fin de tener mayor acceso a Estados Unidos y atraer inversión, de acuerdo con Susan Segal, CEO del Council of The Americas (COA), organización empresarial estadounidense cuyo objetivo es promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en las Américas.

“Centroamérica, unilateralmente, debería armonizar sus marcos regulatorios comerciales y laborales para coincidir con el nuevo T-MEC. Eso les permitiría integrarse mucho más con México y tener más acceso dentro de los Estados Unidos… Con la armonización hay una gran oportunidad de establecer una estrategia de desarrollo regional con el Sur de México”, agrega la experta.

"No es como negociar un nuevo acuerdo, si no que modificar, porque la relación comercial ya la tiene, pero hay que tomar en cuenta que el comercio digital no estaba cuando conformaron el CAFTA-DR", agregaba.

El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC), establecido en 2020, es un acuerdo de libre comercio que une a los tres países y reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1994.

Entre los cambios significativos está el establecimiento de normas laborales, fortalecimiento de la protección de los secretos industriales con medios legales contra quien revele, adquiera o los use sin autorización, promueve el comercio electrónico transfronterizo y políticas que cuiden mejor los datos personales que implican transacciones en línea. Asimismo, prohíbe aplicar derechos aduaneros a bienes distribuidos digitalmente como software, juegos, libros, música y películas.

El acuerdo establece un compromiso para combatir la corrupción. El pacto incluye un capítulo relacionado con transparencia, el cual exige a los funcionarios de las naciones participantes realizar declaraciones sobre sus actividades externas, empleo, inversiones y activos.

Para Segal, estos acuerdos logrados en Norteamérica son los retos que enfrenta el istmo. “Nuestros miembros de (COA) comparten que algo crítico (para Centroamérica) es el Estado de Derecho, primero necesitas certeza jurídica de la inversión, también el nivel de corrupción es un tema que bebe ser afrontado de frente, la ‘piratería’ es otro problema a enfrentar y la violencia en ciertas áreas también detiene la región”.

Para la experta en inversión, “el CAFTA-DR iba a crear esta integración regional, pero nunca logró lo que era requerido en cuanto a la escala necesaria”.

“Nearshoring”, la oportunidad para el desarrollo de Centroamérica

Segal asegura que la región cuenta con la fortaleza para relocalizar inversiones de los países como Estados Unidos, que abandona Asia para establecerse en zonas geográficas más cercanas como México o Centroamérica, debido a la pandemia y a la guerra comercial de la nación americana con China.

Centroamérica, hoy más que antes, debe aprovechar su posición geográfica, cercana a Norteamérica, además de su capital humano, la fuerza laborar con “espíritu emprendedor”, agregaba.

El ‘nearshoring’ es una oportunidad para la región, “vemos como empresas de manufacturas (de Estados Unidos) se mueven cerca de casa. Los gobiernos deberían crear incentivos para estas empresas que instalen sus plantas en Centroamérica”, aseguraba.

“Centroamérica debe verse como una comunidad, cada país por sí solo no tiene suficiente escala para atraer inversión significativa; sin embargo, Centroamérica, como un bloque, empieza a aproximarse al tamaño de Colombia, mercado atrayente para la inversión extranjera… Centroamérica, junto con Panamá y República Dominicana, pueden generar economías de escala interesantes para mejorar la atracción para inversión extranjera, la productividad y desarrollo social de su población”, reflexionaba.

Para Segal, “la región necesita verse como una Unión Europea, pero sin las implicaciones monetarias. (Establecer) un solo marco regulatorio fiscal y comercial, aduanas abiertas para el comercio, para que los bienes se muevan libremente. Se necesita un solo proceso para aprobar la inversión extranjera y un conjunto de reglas sobre la economía digital, algo crítico en el mundo de hoy”, detallaba.

A las reflexiones de Segal se sumó el presidente del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, quien destaca que el istmo tiene un potencial de afianzar capital en rubros como textiles, conductores eléctricos y servicios. Destacaba el caso de operaciones puntuales como de Amazon y HP que han establecido inversiones en Colombia y Costa Rica, respectivamente.

Las empresas de Estados Unidos que tenían su planta en Asia están viendo cómo moverlas hacia una zona más cercana, no solamente por la pandemia, sino por la guerra comercial, y ahí es donde juega un papel importante el istmo centroamericano.

El presidente del BID, añadió que la oportunidad del nearshoring “se presenta porque a nivel global estamos presenciando una reconfiguración de las cadenas de valor en la medida que las empresas reubican la producción en lugares más próximos a los mercados de consumo”.

La cercanía de Centroamérica con Estados Unidos, de acuerdo con el experto del BID, favorece a rubros como instrumentos médicos y de precisión, además del de los plásticos y manufactura.

Con la reconfiguración de este mercado se generan empleos formales con mayores ingresos y un ciclo virtuoso que los países necesitan.

Privados de Centroamérica apuestan por la integración

Los expertos participaron del Diálogo Empresarial 2020, donde se analizaron las oportunidades y desafíos que enfrenta la región centroamericana.

Este evento fue organizado por Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), por Guatemala.

En su intervención, Javier Simán, presidente de ANEP, dijo que el empresariado en la región está acostumbrado a enfrentar desafíos como los que generan los fenómenos naturales, retos que cree no son tan retadores como la incertidumbre política y la inseguridad jurídica que derivan de decisiones políticas.

Por su parte, Nils Leporowski, presidente del Cacif, añadió que esta etapa de reactivación debe dar la pauta para dejar una visión de corto plazo y avanzar en el camino para la construcción de una economía fortalecida y avanzar en el desarrollo de una región más próspera.