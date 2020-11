Parlamento nicaragüense destituye a diputada esposa de expresidente Alemán

POR AFP

La diputada María Fernanda Flores, esposa del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002), fue desaforada este jueves de forma sorpresiva por el Parlamento, por una aparente disputa con miembros de su partido, denunció la afectada.

Flores, diputada por el derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cuyo líder es Alemán, fue destituida con 80 votos a favor y tres en contra, lo que consideró un acto "meramente político", impulsado por miembros de su partido en alianza con los sandinistas que son mayoría en ese poder de Estado.

La medida ocurre después de que el 9 de noviembre, Estados Unidos en el contexto de sanciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, familiares y allegados, le impuso restricción migratoria a Flores, al exmandatario y a dos hijos de él, lo que les impide el ingreso a ese país por acusaciones de corrupción.

Alemán fue condenado en 2003 a 20 años de prisión por el desvío de 100 millones de dólares del erario público durante su administración y fue absuelto de cargos en 2009.

El PLC es, de lejos, la segunda fuerza política en el Parlamento unicameral detrás del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido que lidera el presidente Ortega.

En las elecciones de 2016 el PLC obtuvo 14 escaños. La oposición extraparlamentaria le acusa de ser colaboracionista con el oficialismo en la aprobación de leyes en detrimento de los derechos de los nicaragüenses.

El desafuero "me tomó de sorpresa, no me dan derecho a la defensa (...) normalmente se forma una comisión pero no se hizo. Voy a ver con los abogados qué se puede hacer", declaró Flores tras abandonar el edificio del Congreso. Su cargo será ocupado por un suplente.

La presidenta del PLC, María Osuna, en su exposición ante el plenario, acusó a Flores de incurrir en faltas graves, como autonombrarse en un cargo de la dirección ejecutiva para gozar de privilegios e incidir en el nombramiento de candidatos de elección popular.

Tras las sanciones de Estados Unidos, algunos miembros del PLC y opositores fuera del Congreso habían demandado la separación de la familia Alemán-Flores de los asuntos políticos.