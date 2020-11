Costa Rica: Contadores señalan cierre fiscal será vital para continuidad de empresas en 2021

Por estrategiaynegocios.net



El 2020 trajo muchos cambios a nivel tributario y financiero, uno de ellos es que por primera vez y en lo sucesivo se efectuará el cierre fiscal el 31 de diciembre, de acuerdo a lo que establece la Ley 9631, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Anteriormente el informe de las actividades económicas de los contribuyentes se presentaba al 30 de setiembre de cada año.



La pandemia del Covid -19 impactó las actividades comerciales de los contribuyentes por lo que realizar un informe financiero apropiado evaluando la continuidad de negocio de las empresas es muy conveniente, además, ayudará también en la declaración del cierre fiscal que debe presentarse a más tardar el 15 de marzo del año siguiente.



Este es uno de los temas que se desarrollarán en el marco del VII Congreso Internacional de Información Financiera del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, dentro de los veinte temas técnicos de formación, cuatro mesas de trabajo en que llegarán a acciones y conclusiones, adelantó Guillermo Smith, presidente de la institución.



“Países Centroamericanos se unen por primera vez para analizar la problemática de la información financiera en la región y buscar soluciones inmediatas para enfrentar los fuertes embates provocados por el COVID-19, con el único objetivo de ayudar a todos los emprendedores, pequeñas, medianas y grandes empresas a una reactivación económica de unión Centroamericana, como parte de unos de los temas que se tratarían de cuatro mesas de trabajo este viernes 27 de noviembre del presente año”, indicó Smith



Estados Financieros

Existe gran expectativa de lo que van a declarar las empresas en sus estados financieros, ya que muchas tuvieron un repunte en sus ventas y negocios, mientras que otras se mantienen con muchas reservas, ya que sus ingresos disminuyeron en casi más de un 50% en promedio; y algunas tuvieron que suspender sus operaciones o cerrar del todo.



Juan Carlos Lara Povedano, de la firma Crowe, uno de los expositores del Congreso, explicó que los estados financieros proporcionan información sobre la situación financiera de las empresas tras el impacto de la pandemia que todavía golpea la economía costarricense.



Estos estados financieros, en muchas de las entidades, deberán incluir por primera vez notas que se relacionan con el efecto de la pandemia:



· Nota Covid

· Nota negocio en marcha



Las notas a los estados financieros han evolucionado significativamente de proporcionar solamente información sobre políticas contables y las cuentas en los estados financieros a tener que brindar información cuantificada de riesgos asociados a los instrumentos financieros y otra información financiera más sofisticada.



“Hoy en medio de una pandemia, estas dos notas que mencionamos (sin ser excluyentes de muchas otras) revierten gran importancia para los usuarios de los estados financieros. El poder entender claramente el efecto de la pandemia sobre la situación financiera de una entidad y los planes de mitigación de riesgos asociados a liquidez por ejemplo, ayudan a los lectores a entender los riesgos asociados y fortalecen su toma de decisiones”, explicó Lara.



Los estados financieros preparados al 31 de diciembre del 2020 podrán ofrecer a los diferentes usuarios, ya sean acreedores, reguladores, accionistas, la oportunidad de explicar el efecto de la pandemia sobre la posición financiera y cómo la administración ha mitigado los riesgos que han aparecido. Esto en si representa una oportunidad para los administradores de proporcionar información útil y oportuna que les ayude, en lo posible, a dar confianza a los usuarios de sus estados financieros.



Un congreso al servicio de los contadores

De acuerdo con Guillermo Smith lo mejor que pueden hacer los contribuyentes es preparar sus informes financieros y sus declaraciones de la forma correcta, acompañados de un contador público autorizado y no esperar al último momento.



Agregó que durante el VII Congreso Internacional que inició este martes 24 de noviembre y que permanecerá hasta el viernes 27 de noviembre a través de la plataforma zoom de forma privada se van a actualizar temas que son de gran utilidad para analistas, preparadores de información financiera, empresarios, contadores privados y contadores públicos autorizados y usuarios que suman al beneficio de las empresas costarricenses. (Ver programa)



Además, el colegio realiza una intensa campaña de educación y actualización no solo en temas profesionales si no en temas tributarios del momento mediante su programa HuellaCPA, que se transmite los miércoles en el FB y Youtube del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, por lo que se le insta a seguir el mismo.