El presidente electo Joe Biden dice que Estados Unidos está 'listo para liderar' nuevamente en el mundo

Por Reuters



El presidente electo Joe Biden dijo el martes que Estados Unidos estará “listo para liderar” nuevamente en el mundo cuando suceda al presidente Donald Trump en enero, y se comprometió a trabajar junto con los aliados de Washington en el exterior.



Al presentar su nuevo equipo de política exterior y seguridad nacional, el ex vicepresidente demócrata señaló su intención de alejar a Estados Unidos de la agenda unilateralista de “Estados Unidos primero” impulsada por Trump.



El mandatario republicano ha inquietado a muchos aliados de Estados Unidos, especialmente en Europa, por un enfoque antagónico hacia la Otan y las relaciones comerciales, además de abandonar acuerdos internacionales y generar relaciones cálidas con líderes autoritarios.



“Si bien este equipo tiene una experiencia y logros incomparables, también refleja la idea de que no podemos enfrentar estos desafíos con pensamientos antiguos y hábitos fijados”, dijo Biden, que asumirá el cargo el 20 de enero.



“Es un equipo que refleja el hecho de que Estados Unidos está de regreso, listo para liderar en el mundo, no para retirarse”, dijo Biden en el evento en su ciudad natal de Wilmington, en Delaware.



Biden nombró a Antony Blinken como secretario de Estado de Estados Unidos, a Jake Sullivan como asesor de seguridad nacional, a Linda Thomas-Greenfield como embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, a Alejandro Mayorkas como secretario de seguridad nacional y a John Kerry como enviado para asuntos relacionados con el clima.



Es probable que la política exterior de Estados Unidos durante el gobierno de Biden se centre en un enfoque más multilateral y diplomático, destinado a reparar las relaciones de Washington con aliados clave y a enmendar su rumbo en temas como el cambio climático.



Biden dijo que lo sorprendió en sus conversaciones con líderes mundiales “lo mucho que esperan que Estados Unidos reafirme su papel histórico como líder mundial en el Pacífico, así como en el Atlántico, en todo el mundo”.



La vicepresidenta electa Kamala Harris agregó que “necesitaremos renovar las alianzas de Estados Unidos, reconstruir y fortalecer las instituciones de seguridad nacional y política exterior que nos mantienen a salvo y promover los intereses de nuestra nación, y enfrentar y combatir la amenaza existencial del cambio climático”.



“Quiero decirles”, dijo por su parte Linda Thomas-Greenfield, que “Estados Unidos ha vuelto. Ha vuelto el multilateralismo. Ha vuelto la diplomacia”.



Biden está buscando rápidamente formar su equipo y tomar decisiones de gabinete después de derrotar a Trump en las elecciones del 3 de noviembre. Trump, en tanto, ha librado una batalla legal para tratar de revocar los resultados, alegando sin pruebas que le robaron las elecciones.