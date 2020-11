Honduras promete construir presas para salvar el valle de Sula tras el paso de los huracanes

Por Europa Press



La promesa de las autoridades ha llegado ahora que el país se enfrenta a las consecuencias del paso de fuertes fenómenos meteorológicos, que han provocado estragos en varias zonas de Honduras.



No obstante, la construcción de estas presas ya había sido anunciada en 2015, si bien las obras no han arrancado aún, según informaciones del diario 'La Prensa'.



Ahora, el Gobierno del presidente, Juan Orlando Hernández, ha señalado que se edificará la presa de El Tablón para usos múltiples. Las instalaciones contarán con 13 embalses que permitirán evitar inundaciones catastróficas, tal y como ha explicado.



El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, ha señalado, además, que se construirán otras presas en Los Llanitos y en Jicatuyo. La construcción de la presa de El Tablón tenía un coste estimado de 212,5 millones de dólares si hubiera sido edificada en un periodo de siete años --entre 2015 y 2022--, como estaba previsto en un inicio.



Ahora que los huracanes han devastado la zona, Díaz considera que es una "prioridad del Gobierno" llevar a cabo este proyecto, cuyo comienzo tendrá lugar antes de que finalice el mandato de Hernández. No obstante, ha matizado que habrá que "actualizar" el presupuesto.



"He dado instrucciones para que represas como El Tablón y Jicatuyo se tengan como prioridad para cuidar lo de las inundaciones, como Morolica y San Fernando", ha dicho.



Los dos huracanes, que golpearon el país entre los días 4 y 16 de noviembre, han dejado un panorama desolador con más de un centenar de muertos, 3,5 millones de personas afectadas y desplazadas, miles de hectáreas de cultivos destruidas y fuertes daños estructurales.



Las regiones más golpeadas por las crecidas de los ríos Ulúa y Chamelecón han sido el valle de Sula y los departamentos de la zona del noroeste del país, que concentran gran parte de la producción agrícola, así como ganadera e industrial.