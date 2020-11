El Salvador: BAC Credomatic reconoce a Erazo y Rodríguez Inversiones como empresarios del año 2020

Por estrategiaynegocios.net



La Unidad de promoción para la pequeña y mediana empresa Propemi BAC Credomatic estregó, por décimo tercer año consecutivo el prestigioso reconocimiento “Empresario del año 2020”. El reconocimiento de este año fue de forma digital debido a la coyuntura de pandemia mundial que estamos viviendo, y donde nuestro país no ha sido exento del impacto económico sufrido, especialmente por las pequeñas y medianas empresas salvadoreñas.

El presente galardón tiene como esencia enaltecer la excelencia empresarial y en esta oportunidad reconocer aún más la fuerza con la que están hechos nuestros empresarios, su capacidad de transformación, adaptación a los cambios y romper las barreras que se les presentan para llevar a su empresa a un nuevo nivel de excelencia, considerando criterios de valoración, como: Relación de productos y servicios que tiene con Propemi BAC Credomatic, su capacidad empresarial, contribución al desarrollo económico, responsabilidad social empresarial, resultados de su gestión como empresario, concretados en el crecimiento en ventas, rentabilidad patrimonial, competitividad de productos y posicionamiento e imagen en el mercado.

El cual es entregado a uno de sus empresarios de cartera, por destacar en su eficiente forma de trabajar, por el buen aprovechamiento de los recursos, por la visión de crecimiento, la capacidad de renovación y adaptación en momentos difíciles. Dicho galardón es entregado por medio de la Unidad de negocios Propemi BAC Credomatic, dedicada a facilitar las operaciones de los pequeños y medianos empresarios, apoyándolos en crecimiento, eficiencia y productividad buscando el desarrollo de las PYMES salvadoreñas, la cual tiene como misión, promover el desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, mediante servicios financieros, asesoría, consultoría, capacitación gerencial y administrativa con un reconocimiento bien merecido a la labor de sus clientes por el esfuerzo que estos hombres y mujeres hacen para el progreso de sus familias, sus empresas y por ende el país, especialmente en esta “nueva realidad”.

Este año la modalidad de dicho evento fue en formato virtual, buscando siempre cuidar de la salud de sus clientes y colaboradores, reconociendo como “Empresario del año 2020” a Alfonso Rodríguez e Isaac Erazo (Empresa: Erazo y Rodríguez Inversiones S.A. de C.V.), empresa que se dedican a la elaboración de ensaladas y aderezos, a través de un modelo

exitoso de negocios, dirigido a las cadenas de restaurantes, hoteles e industria alimenticia, quienes se adaptaron a esta “nueva realidad” a causa de la pandemia, incursionando con sus productos de venta al consumidor final, estableciendo rutas con paneles e incorporando producto para la desinfección de frutas, verduras y manos. Entre sus clientes están empresas dedicadas a la venta de comida rápida para llevar o restaurante, así como a la venta de frutas y verduras frescas.

“Estamos pasando por un tiempo de retos y con una oportunidad para poder reinventarnos, no solamente como personas, sino también a través del esfuerzo de los empresarios salvadoreños de las pequeñas y medianas empresas. En BAC Credomatic estamos conscientes que hoy más nunca, debemos ser aliados de nuestros clientes, teniendo como factor común la empatía y solidaridad, para poder salir adelantes. Por lo que este año, no podíamos dejar de reconocer la importante labor de las pequeñas y medianas empresas, quienes han encontrado en Propemi de BAC Credomatic el apoyo necesario para crecer, con una amplia oferta de soluciones financieras, plataformas digitales que permiten agilizar en sus operaciones, incrementando sus ventas y recibiendo atención personalizada en cualquier punto del país. Como banco estamos enfocados en apoyar al sector de las Pymes, y clientes naturales, para que juntos salgamos adelante, afrontando esta “nueva realidad”, dijo Fernando González, presidente BAC Credomatic



Además, en dicho evento celebrado de forma virtual, se premiaron las categorías de “Empresario Digital 2020”, seleccionado por hacer uso de las diferentes plataformas digitales e BAC Credomatic, siendo premiada Blanca Blanco y Blanca Cárcamo (Empresa: Inversiones Primavera S.A. de C.V.), empresa que se dedica a comercialización de pisos y cerámicas, muy reconocida en el oriente de nuestro país, teniendo presencia en Usulután con dos salas de venta, y otras tres en San Miguel. Casi el 95% de su producto es importado, teniendo una amplia cartera de clientes en todo Oriente, además de que sus productos son bien reconocidos, destaca la atención y servicio que ofrecen sus colaboradores.

Uno de los factores del éxito es que utilizan las plataformas digitales, para comercializar sus productos, por lo cual también todas sus transacciones empresariales son realizadas a través de medios de pago que BAC Credomatic ofrece, incluyendo transferencias,

pago de planillas, proveedor, pago de impuesto, ISSS, AFP son realizados por medio de Banca en Línea Empresarial.



Para cerrar la premiación, se otorgó el galardón de “Mujer Acelera 2020”, programa denominado con el mismo nombre, que ofrece productos y servicios financieros especializados a empresas lideradas por mujeres, donde se ofrecen financiamiento, buscando fortalecer el desarrollo de las mujeres empresarias salvadoreñas, siendo una iniciativa que forma parte de la estrategia de negocios de BAC Credomatic, así como también de nuestra política de sostenibilidad. Llian Guardado Orellana (Empresa: Farmoquímicos Salvadoreños S.A. de C.V.) ganó este reconocimiento por la producción y venta por mayor de medicamentos, contando con 55 líneas de productos, entre los cuales se encuentran: Analgésicos, antibióticos, antihistamínicos, vitaminas, medicamentos de origen natural y otros.

Como toda empresa a raíz de la pandemia por el COVID-19, se tuvo que adaptar a las nuevas necesidades, y se dedicaron a la producción de alcohol gel, alcohol etílico, así como incorporar nuevas líneas de vitaminas para fortalecer el sistema inmune. A la fecha, cuentan con una planta de producción, teniendo como principales clientes a Farmacias reconocidas a nivel nacional, pero también exportando sus productos a Nicaragua, Honduras y los Estados Unidos.

En este año de cambios y con el compromiso de BAC Credomatic de mantener informados a sus clientes de las últimas tendencias mundiales el evento contó con la ponencia de Daniel Acosta Vicepresidente de Productos Empresariales para Mastercard en América Latina y el Caribe. Quien expuso las tendencias que impactan al negocio a nivel mundial por el COVID19 y la aceleración digital.