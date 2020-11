Deuda récord mundial podría ser riesgosa para emergentes

Por Bloomberg



La deuda global aumentó en casi US$15 billones en los primeros nueve meses y se prevé que alcance los US$277 billones, o 365% del producto interno bruto mundial, para fin de año, a medida que Gobiernos y empresas piden créditos en respuesta a la pandemia, según datos del IFI.



Los peligros son particularmente graves para los mercados en desarrollo. Si bien su deuda solo se acerca al 250% del PIB y las tasas de interés son bajas, las pérdidas de ingresos relacionadas con el covid hacen que los créditos sean más riesgosos, según el grupo de la industria, que representa a firmas financieras de todo el mundo. Líbano, Malasia y Turquía han representado los mayores aumentos en la deuda de la industria no financiera este año. “El aumento significativo en la deuda pendiente nos empuja a centrarnos más en las necesidades de refinanciamiento de estos países, especialmente en los mercados emergentes”, dijo Emre Tiftik, director de investigación de sostenibilidad, durante un webinar el miércoles. “La preocupación por el aumento de los niveles de deuda ha sido fuerte”.



Si el mundo sigue pidiendo créditos al ritmo de los últimos 15 años, la empresa prevé una carga de deuda global superior a US$360 billones para fines de 2030.



Un mayor endeudamiento podría resaltar el riesgo en las naciones emergentes que tienen que reservar una mayor parte de los ingresos del Gobierno para cubrir los gastos por intereses, según datos del IFI. Cerca de US$7 billones en bonos de mercados emergentes y créditos sindicados vencerán hasta fines de 2021, según el grupo.



Los mercados emergentes, especialmente los de América Latina, han enfrentado más presión en términos de calificaciones crediticias este año a medida que aumentaron las cargas de deuda, que sus pares con economías más maduras, dijo en un panel Carlos Sevilla, codirector de calificaciones soberanas para las Américas de Fitch Ratings Ltd.



Aun así, la búsqueda de rendimiento probablemente apoyará los flujos hacia la deuda de los mercados emergentes en 2021, en comparación con este año, dijo Luis Oganes, estratega de JPMorgan Chase & Co con sede en Londres, en el mismo webinar. También espera que la tasa de incumplimiento entre los soberanos del mundo en desarrollo disminuya a un solo dígito el próximo año desde casi 10% del índice de referencia de bonos de mercados emergentes de JPMorgan en 2020, dijo.



“En la pandemia, los países que tienen un perfil crediticio de grado de inversión han tenido una mejor capacidad para lidiar con la situación”, dijo Josefina Shea, gerente senior de cartera de BNY Mellon. “Cuando observo los mercados emergentes, necesito distinguir qué países pueden lidiar con esto”.



A Shea le gustan los créditos de una sola B en los mercados fronterizos y ve oportunidades en África subsahariana.