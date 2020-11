Icefi: Presupuesto 2021 de Guatemala presenta anomalías graves

Por estrategiaynegocios.net

Guatemaltecos están en contra del recién aprobado presupuesto para el 2021.

Las quejas se leen en redes sociales, pero también se están organizando para llevar su descontento a las calles del país.

La manifestación está programada para las 2:00 p.m., en la Plaza de la Constitución.

Movimientos sociales y universitarios en Jutiapa, Cobán, Huehuetenango y Quetzaltenango han convocado para que en sus localidades también se salga.

Figuras públicas como el cantante de rock Francisco Páez, el DJ Francis Davila y la chef Mirciny Moliviatis también hicieron un llamado para salir a la Plaza de la Constitución, en el corazón del Centro Histórico de Ciudad de Guatemala, y demostrar el rechazo a las autoridades por la aprobación del nuevo gasto de Q99 mil 700 millones.

Más noticias en estrategiaynegocios.net

La oposición criticó que el nuevo presupuesto del Estado rebaja en Q20 millones la asignación a la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Según un estudio divulgado por la organización no gubernamental del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el “gasto público” del nuevo presupuesto “prioriza la asignación a infraestructuras, pero descuida a la población y sus necesidades”.

El nuevo presupuesto aprobado dispondrá el 63% de sus fondos para el funcionamiento del Gobierno, mientras que otro 20 % será para inversión y un 15 por ciento para el pago de deudas.

Icefi: Presupuesto contiene anomalías graves y amplios espacios para la corrupción

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó un primer análisis del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, aprobado la noche del 17 y la madrugada del 18 de noviembre de 2020, mediante el Decreto del Congreso de la República No. 33-2020.

El Instituto identificó anomalías graves que pudieron haberse corregido si el proceso parlamentario de aprobación hubiese sido transparente, abierto y participativo.

También determinó amplios espacios para la corrupción. Recomienda al Gobierno de la República a abandonar las prácticas opacas y antidemocráticas, y a corregir las anomalías del presupuesto aprobado, recurriendo a los mecanismos que establecen la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Presupuesto.

El Icefi califica como opaco y excluyente que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República haya ocultado el dictamen favorable que emitió la tarde del 17 de noviembre, hecho denunciado por diputados de oposición integrantes de la CFPM.

Además, considera como una anomalía grave que el Pleno del Congreso haya procedido a aprobar el presupuesto de urgencia nacional, pocas horas después de que la CFPM emitiera su dictamen, evidenciando que las diputadas y diputados que votaron a favor de la aprobación desconocían el contenido del dictamen de la CFPM, especialmente las modificaciones introducidas.

El Instituto considera que estas prácticas no corresponden a un régimen democrático y una labor parlamentaria transparente, abierta e incluyente, por lo que se cuestiona la legitimidad del presupuesto aprobado para 2021.

Además del cuestionable proceso de aprobación, en su primera revisión el Icefi ha detectado anomalías graves en su contenido que abren espacios para la corrupción y que agudizan los cuestionamientos a la legitimidad del presupuesto para 2021, destacando:

Las asignaciones aprobadas no evidencian prioridad o interés en fortalecer los esfuerzos por mitigar y corregir la vulnerabilidad y deterioro ambiental. Esta negligencia continuará condenando a Guatemala a medidas reactivas y de emergencia, como las emprendidas en 2020 ante el impacto de las tormentas Eta e Iota.

La proyección de ingresos tributarios aprobada es Q 1,545.0 millones mayor a la propuesta original del Ejecutivo. Aunque a nivel global este incremento se fundamenta en la actualización que el Banco de Guatemala publicó el 15 de octubre de 2020 para las proyecciones de las principales variables macroeconómicas, el Icefi considera anómalo que este incremento se haya ubicado en el rubro genérico Otros ingresos indirectos, en lugar de ser distribuido con criterio técnico en las proyecciones de recaudación de cada impuesto.

Asimismo, no se corrigió el error de subestimación notoria en la proyección de ingresos por la recaudación del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo, advertido con anterioridad a la CFPM por el Icefi. Por otro lado, no se corrigieron las asignaciones de gasto calculadas con base a proyecciones de recaudación, como los aportes constitucionales o con fuente IVA Paz, con posibles consecuencias políticas ya que afecta negativamente los aportes a la Universidad de San Carlos de Guatemala, las municipalidades, el Organismo Judicial y el deporte federado y no federado.

El Icefi hace un llamado a la sociedad civil organizada, al sector privado empresarial y a la ciudadanía guatemalteca en general a pronunciarse y rechazar públicamente las anomalías que plagan el presupuesto aprobado para 2021.