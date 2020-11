Empresarios centroamericanos se reunirán en Diálogo Empresarial 2020

Por estrategiaynegocios.net

Empresarios de la región, en el año previo al Bicentenario de Centroamérica, se reunirán por primera vez para abordar temas de interés. Esta vez de manera virtual.

Los empresarios centroamericanos, que reconocen las limitantes que poseen algunas políticas públicas, buscarán las maneras de generar más oportunidades de empleo, combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los centroamericanos.

En el evento, denominado Diálogo Empresarial 2020: Hacia una nueva y mejor normalidad en la Región, estarán representadas la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras - CACIF; la Fundación para el Desarrollo de Guatemala – FUNDESA; la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social –FUSADES, con el respaldo de Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana – FEDEPRICAP.

“Como ustedes saben, tanto Guatemala como El Salvador desarrollamos cada año nuestro Encuentro Empresarial ENADE. Este año, a causa de la pandemia, no pudimos tener nuestros respectivos encuentros empresariales. Pero como bien dicen, de cada crisis surge una nueva oportunidad. Hemos buscado un encuentro de empresarios a nivel centroamericano para compartir nuestras visiones y experiencias, para conocer la manera en que cada uno de nuestros países ha enfrentado la crisis y comprender por qué las diferentes medidas que tomaron los gobiernos de la región llevaron a diferentes impactos en la salud y los empleos. La pandemia ha puesto a prueba nuestras habilidades empresariales, pero jamás nuestra determinación”, indicó en la conferencia de presentación, Javier Simán, presidente de la ANEP.

Detalles del evento virtual

El Primer Diálogo Empresarial 2020 se llevará a cabo el jueves 3 de diciembre, a la 1:00 p.m., en el Centro de Convención Virtual designado para el fin.

“La pandemia nos ha mostrado la importancia de la conectividad y nos ha demostrado también que, a pesar de la distancia, podemos trabajar de la mano. Es justamente lo que ahora buscamos con este Diálogo Empresarial 2020: acercarnos como región y, como hemos dicho, construir un puente que nos permita llevar a Centroamérica al desarrollo que tanto anhelamos”, enfatizó Nils Leporowski, presidente de CACIF.

Se contará con la participación de destacados expertos y conferencistas internacionales de primer nivel, que ilustrarán cómo el desarrollo tecnológico, la innovación digital y la cooperación regional, pueden contribuir a una mejor forma de vida, producción, trabajo, educación y convivencia entre todos.

“Como expositora principal tendremos a Susan Segal, presidente y CEO del Consejo para las Américas. Quien nos garantizará un enfoque práctico y de actualidad para la región.Enfoque que va de acuerdo con la coyuntura política en Estados Unidos”, subrayó José Ángel Quirós, director Ejecutivo de Fusades.

Segal fue electa presidenta y CEO de Americas Society and Council of the Americas en agosto del 2003, tras trabajar en el sector privado con América Latina y otros mercados emergentes durante más de 30 años.

Actualmente, Susan es también directora de Tinker Foundation Scotiabank, Mercado Libre y Vista Oil & Gas, así como también directora y presidente de Scotia Bank USA, una subsidiaria no pública de Scotiabank.

La agenda concentrará los siguientes temas:

1. Estrategia regional de cara a la “nueva y mejor” normalidad

2. Agenda Digital y oportunidades para la región

3. El mundo después de la Crisis del COVID-19, ¿Cómo reinventarnos y ser resilientes en la nueva normalidad?