Honduras cancela feriado morazánico por huracán Eta

Por laprensa.hn



El Gobierno anunció ayer en cadena nacional la decisión de cancelar la Semana Morazánica debido a los riesgos que implica para la población la presencia del fenómeno natural y porque “el fin del Estado es la protección de la vida humana”.



Carlos Madero, coordinador general de Gobierno, expuso: “Se determinó cancelar el feriado en vista de que las condiciones meteorológicas pueden presentar un riesgo para la vida. El Gobierno reconoce la importancia del sector turismo y agradece la voluntad expresada en reuniones al manifestar el apoyo de la decisión sin recargos para los viajeros que podrán reprogramar su viaje”.



Madero señaló que para apoyar al sector turismo, el Gobierno analizará estrategias que permitan la reactivación y proteger los miles de empleos que genera para el país.



Por la decisión de cancelar el feriado Morazánico se retomarán las medidas de circulación de dos dígitos por día como se venía haciendo hasta el momento para evitar contagios de coronavirus. Esto quiere decir que la población no tendrá libre circulación a partir del miércoles como se había anunciado la semana anterior.



“La población deberá respetar la movilización de dos dígitos diarios”, resaltó Madero.



"El Gobierno reconoce la importancia del sector turismo y agradece la voluntad expresada esta tarde en una reunión con la Secretaría de Turismo, al manifestar el apoyo de esta determinación sin penalidad para los viajeros quienes podrán reprogramar su viaje", cita el comunicado.



Finalmente, los representantes del Gobierno expresaron que "analizarán estrategias que permitan la reactivación de este rubro y proteger los más de 276,000 empleos que se generan".



Epaminondas Marinakys, presidente de Canaturh, dijo que desde el domingo empezaron a recibir la solicitud de varios prestadores de servicios para que intercedieran con el Gobierno de cancelar y posponer el feriado Morazánico por segunda vez, ya que inicialmente se había reprogramado debido a que la pandemia impedía que las empresas y la población pudieran gozar del feriado en familia.



Marinakys aseguró que ya se ha hablado con los prestadores de servicio turísticos para garantizarles a las personas que han hecho sus reservaciones que su dinero está seguro y que podrán reprogramarlas sin recargos, y en caso de que las cancelen se les devolverá el dinero.



El empresario del turismo comentó que muchos prestadores están desilusionados porque pensaban que el reactivar la economía utilizando el turismo como instrumento de desarrollo era el primer paso para observar el comportamiento de las personas para posteriormente salir del encierro de la pandemia.



Sobre una posible reprogramación de la Semana Morazáncia, el presidente de Canaturh señaló que dependerá del Poder Legislativo. “Lo mejor sería para las próximas semanas, pero no sabemos cuáles serán las consecuencias que tendrá el huracán en la red vial del país, no se pueden anticipar estos hechos”.



Marinakys lamentó la situación porque pone en riesgo más de 274,000 empleos que forman parte del sector turismo y que previo a la pandemia generaba entre 50 y 80 millones de dólares al mes.



El huracán Eta alcanzó ayer la categoría 4 y se encontraba anoche a unos 110 kilómetros al sureste del Cabo de Gracias a Dios.



“La gente que está viajando debe estar pendiente de las alertas que emita Copeco y las personas que tienen pensado salir, en primer lugar, deben revisar las alertas en cada uno de los departamentos”, sugirió Max González, ministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).



Según pronósticos, las lluvias serán más intensas en el norte y litoral y se comenzarán a sentir en el oriente y centro por los efectos de Eta.