Costa Rica: Impulsan registro de productos para industria de Cannabis y Cáñamo

Por estrategiaynegocios.net

La producción y comercialización de derivados del Cannabis y Cáñamo, están dando sus primeros pasos en Costa Rica. La firma legal BLP, logró, el año pasado, la aprobación de los primeros registros de productos con CBD, el cual, es un cannabinoide derivado de la planta del Cannabis. Posteriormente, se lograron inscribir otros productos derivados del CBD.



Se trata del registro de suplementos, cosméticos y productos alimenticios. La autorización implicó que se permite comercializar libremente los productos, únicamente con CBD (cannabidiol) y libres en un 100% de THC (tetrahidrocannabinol), que cuenten con los debidos permisos del Ministerio de Salud.



Esto significa una oportunidad para que el país abra paso a una industria que va en franco crecimiento. Se estima que el mercado mundial del Cannabis -en términos generales-, podría crecer de US$12.000 millones en el 2019, a US$55.800 millones para el 2025.



En el país, el Gobierno ha mostrado su interés en legalizar y regular el cultivo del Cáñamo y Cannabis medicinal, como elemento clave para la reactivación de la economía. Por otra parte, en la Asamblea Legislativa, se tramita el Proyecto de Ley 21388 presentado por la diputada Zoila Volio, con el mismo fin.



¿Puede Costa Rica apostar por esta industria?



El país tiene una serie de características que pueden colocarlo como un competidor importante en el mercado. Los aspectos que pueden beneficiarlo para que desarrolle el cultivo de Cannabis, involucran las facilidades geográficas y socio-económicas; la estabilidad del clima y temperatura durante todo el año, por lo que el costo del cultivo y procesamiento puede ser menor comparado a lo que cuesta producir en países como Canadá, entre otros.



“Está comprobado que los factores geográficos que favorecen el cultivo del café, son muy similares a los que necesita el Cannabis, por lo que Costa Rica es un punto estratégico para su producción. Colombia es nuestro punto de referencia más cercano, que ya está regulando el tema por licencias y está viendo un crecimiento muy acelerado en ese sector de la economía”, explicó Giancarlo Andreoli, abogado de BLP y especialista en el área de Cannabis.



La experiencia de Colombia ha sido positiva. Ha logrado legalizar y otorgar aproximadamente 193 licencias para el Cultivo del Cannabis, y se han creado más de 210 mil empleos alrededor de esta nueva actividad. Además, proyecta tener exportaciones por US$2.300 y US$17.700 millones para los próximos años, como consecuencia de la apertura de este mercado.



Costa Rica podría implementar un modelo similar al de Colombia, si se siguen los parámetros necesarios para tener un control adecuado y brindar seguridad jurídica a los involucrados, creando requisitos y una oficina especializada que realice las debidas diligencias para cada aspirante.



“Con esto no sólo se estaría posicionando el país como un mercado clave para invertir en el Cáñamo y Cannabis medicinal, sino que se estaría ayudando a la economía del país enormemente, comenzando por la generación de empleos no calificados en las zonas rurales que se estarían generando con el cultivo de las plantas, y la inversión directa de muchos sectores en el mercado”, indicó Andreoli.



¿Qué es el Cannabis y el Cáñamo?



El Cannabis es una planta de la cual se derivan muchas subespecies como la Marihuana y el Cáñamo. Del Cannabis es de donde se derivan los siguientes cannabinoides: i) el THC o Tetrahidrocannabinol (componente psicoactivo); ii) el CBN o cannabinol (con muy bajo contenido psicoactivo); y iii) el CBD o cannabidiol (libre del componente psicoactivo).



El Cáñamo no es lo mismo que la Marihuana. En el caso de la Marihuana cuenta con altos niveles de THC, que es el responsable de crear las sensaciones psicoactivas que están directamente relacionadas con la droga; mientras que el Cáñamo, por el contrario, está relacionado con el CBN y el CBD, por lo que cuenta con un mínimo o nulo componente psicoactivo, que no son suficientes para crear los efectos de la Marihuana. El Cáñamo industrial es uno de los cultivos agrícolas más antiguos del mundo y se utiliza para fabricación de textiles, alimentos, semillas, aceites, biocombustibles, medicamentos y cosméticos, entre otros.





La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha asegurado que tanto el Cáñamo como los productos derivados del CBD, no contienen ningún efecto psicoactivo. Además, las sustancias de CBD con un nivel inferior al 0.2% de THC, no están sujetas a control internacional, ya que no existe un riesgo dentro del producto para la salud de sus consumidores. Es por eso, que en muchos países alrededor del mundo, ya se han creado regulaciones al respecto, donde el consumo y uso de productos de Cáñamo o de CBD con bajos niveles de THC (o sin este), son permitidos.