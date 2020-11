Presidente de Guatemala cierra la puerta a ONG por promover el aborto

Por AFP



"SOY UN FIEL DEFENSOR DE LA VIDA y soy enfático en indicar que no avalaré en mi Gobierno la creación, inscripción o puesta en marcha de cualquier organización que vaya en contra de la vida", escribió Alejandro Giammattei en Twitter.



"Reconozco la vida desde su concepción y por lo tanto en mi gobierno no toleraré ningún movimiento que viole lo que está dispuesto en nuestra Constitución Política", agregó Giammattei.



El gobernante reaccionó horas después de que el Ministerio del Interior publicara en la gaceta oficial un acuerdo que autorizaba a Planned Parenthood Global Guatemala LLC "establecer una sucursal en el país".



La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia anunció posteriormente que Giammattei "derogará" el acuerdo, aunque no aclaró por qué se promulgó el documento en la gaceta oficial, que generó rechazo de grupos conservadores y religiosos.



El Ministerio del Interior tampoco se ha pronunciado sobre la autorización otorgada a Planned Parenthood, una organización de Estados Unidos que proporciona atención de planificación familiar, incluido el acceso al aborto seguro.



El aborto en Guatemala es castigado con multas y cárcel, y solo está autorizado si la vida de la madre está en peligro. En la actualidad, la pena para el aborto provocado es de 1 a 3 años de prisión, que pueden evitarse con el pago de una fianza.



Congresistas vinculados a grupos religiosos intentaron el año pasado pasar una ley para endurecer los castigos incluso con la posibilidad de investigar los abortos naturales, al considerar que las penas actuales son "muy blandas".